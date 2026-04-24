Betis – Real Madrid 1:1 LALIGA | 32. Runde | Saison 25/26 24.04.2026

Der sichtlich angeschlagene französische Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappé, bat am Freitag im Meisterschaftsspiel gegen Betis Sevilla (1:1) kurz vor Spielende um seine Auswechslung. Dies ist ein ernstzunehmendes Warnsignal anderthalb Monate vor der WM 2026.

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Der Captain der französischen Nationalmannschaft blieb in der 80. Minute stehen und bat seinen Trainer Alvaro Arbeloa, ihn noch vor Spielende auszuwechseln, ohne dass eine Verletzung oder ein Schlag erkennbar war.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde er durch den jungen Spanier Gonzalo Garcia (81.) ersetzt, bevor seine Mannschaft in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte.