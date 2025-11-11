  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Quali Spanier streichen Barça-Star Yamal aus dem Kader

SDA

11.11.2025 - 13:50

Barcelonas Lamine Yamal wird Spanien nicht helfen, das WM-Ticket zu lösen.
Barcelonas Lamine Yamal wird Spanien nicht helfen, das WM-Ticket zu lösen.
Keystone

Lamine Yamal wird Spanien in den abschliessenden Spielen der WM-Qualifikation gegen Georgien und die Türkei nicht zur Verfügung stehen. Er ist am Dienstag aus dem Camp abgereist.

Keystone-SDA

11.11.2025, 13:50

11.11.2025, 14:12

Wie der spanische Verbandes RFEF bekannt gab, habe man Barcelonas Jungstar aus dem Camp entlassen, nachdem sich dieser am Vortag einer Behandlung an seiner lädierten Leiste unterzogen hatte.

Das offenbar nicht angekündigte Vorgehen des 18-Jährigen und seines Klubs zog Kritik des RFEF nach sich. Demnach wurde der medizinische Betreuerstab des Verbands erst am späten Montagabend informiert. Zum Wohle der Gesundheit des Spielers habe man entschieden, diesen aus dem Aufgebot zu entlassen.

Wunderkind wird ausgebremst. Darum machen sie sich in Barcelona grosse Sorgen um Lamine Yamal

Wunderkind wird ausgebremstDarum machen sie sich in Barcelona grosse Sorgen um Lamine Yamal

Yamal laboriert schon länger an Leistenbeschwerden und verpasste in den vergangenen Wochen fünf Spiele seines Klubs. Am Sonntag stand er beim 4:2 von Barcelona in Vigo auf dem Rasen. Die Katalanen hatten im September den Verband kritisiert, nachdem Yamal trotz seiner Blessur im Nationalteam eingesetzt wurde.

Das könnte dich auch interessieren

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona

05.11.2025

«Ist das deine Tochter?». Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

«Ist das deine Tochter?»Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

Meistgelesen

FDP-Politiker blockiert 6 Bundeshaus-Räume gleichzeitig – jetzt wird klar, wieso
Der Tag, an dem Schauspieler Anthony Hopkins' das Trinken aufgab
Nato-Flieger stürzt in Georgien ab – Türkei bestätigt Unfall

Videos aus dem Ressort

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

06.10.2025

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

03.11.2025

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Mit 28 Jahren steht Marco Odermatt mitten in seiner glorreichen Karriere als Skirennfahrer. Schon heute erscheint eine autorisierte Biografie über ihn. Der kartonierte Einband «Meine Welt» gewährt auf 300 Seiten spannende Einblicke in sein Leben.

11.11.2025

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

Malorie Blanc: «Ich gehe nicht zu oft zu Lara Gut-Behrami, weil ich ein bisschen Angst habe»

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

Marc Rochat: «Es ist in Ordnung, Angst zu haben und darüber zu sprechen»

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ein Trio sticht heraus. Wo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?

Ein Trio sticht herausWo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?

U17-WM in Katar. Stamm-Goalie Pizarro fällt aus – wer soll nun das Nati-Tor hüten?

U17-WM in KatarStamm-Goalie Pizarro fällt aus – wer soll nun das Nati-Tor hüten?

CR7 beruhigt seine Fans. Ronaldo spielt seine letzte WM – danach ist aber noch nicht Schluss

CR7 beruhigt seine FansRonaldo spielt seine letzte WM – danach ist aber noch nicht Schluss