Atlético – Getafe 3:3 LaLiga, 18. Spieltag, Saison 23/24 19.12.2023

Atlético Madrid hat am 18. Spieltag der spanischen Meisterschaft beim 3:3 gegen Getafe einen Zwei-Tore-Vorsprung aus den Händen gegeben. Immerhin konnte sich Doppelpacker Antoine Griezmann in die Klub-Historie eintragen.

Die Vorzeichen vor der Partie waren klar: Atlético Madrid hat keines der letzten 21 Meisterschaftsspiele gegen Getafe verloren. Zudem hatte das Team von Diego Simeone seine 20 letzten Pflichtspiele im eigenen Stadion gewonnen. Mit einem Sieg hätten sie ihre beste jemals erreichte Heimserie aufgestellt. Doch das letzte Auswärtsteam, das eine Niederlage bei Los Rojiblancos vermieden hat, war ausgerechnet Getafe (im Februar 2023 – 1:1).

Und als sich in der 38. Minute Raubein Stefan Savic für ein Foul die Ampelkarte abholt, war für die Gäste alles angerichtet. Es war dann aber Antoine Griezmann, der noch kurz vor der Pause das Heim-Team in Führung schoss. Nach Wiederanpfiff konnte Borja Mayoral ausgleichen, ehe Álvaro Morata Atlético in der 63. Minute wieder in Führung köpfte. Fünf Minuten später verwertete erneut Griezmann einen Foul-Elfmeter. Für den 32-jährigen Franzosen waren es die Tore 172 und 173 im Trikot der «Colchoneros», womit er den Vereinsrekord von Luis Aragones einstellte.

Antoine Griezmann feiert sein Tor zum 3:1 – es war sein 173. Treffer im Trikot von Atlético Madrid, womit er den Rekordtorschützen des Vereins, Luis Aragones, einholte. Keystone

Bei Spielende herrschte aber keine Partystimmung im Wanda Metropolitano. Denn Getafe gelangen in der Schlussphase noch zwei Treffer: Óscar Rodríguez verkürzte in der 87. Minute, Borja Mayoral versenkte in der 93. Minute einen Hands-Penalty.

SB10