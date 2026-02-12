  1. Privatkunden
0:4-Klatsche Barça geht im Cup bei Atlético unter

SDA

12.2.2026 - 23:07

Robert Lewandowski ist bedient
Robert Lewandowski ist bedient
Keystone

Der FC Barcelona hat mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Titelchance weniger. Die Katalanen kassieren am Donnerstagabend im Hinspiel des Cup-Halbfinals bei Atlético Madrid eine 0:4-Packung.

Keystone-SDA

12.02.2026, 23:07

12.02.2026, 23:17

Ein Eigentor des in der Schlussphase zudem mit Rot vom Platz gestellten Eric Garcia leitete das Unheil in der 6. Minute ein. In der ersten Halbzeit trafen auch noch Antoine Griezmann, Ademola Lookman und Julian Alvarez.

Der Leader der spanischen Meisterschaft schonte keine Kräfte. Mit Raphinha und Pedri stehen jedoch seit einigen Partien zwei Leistungsträger auf der Verletztenliste. Das Rückspiel findet am 3. März statt.

