  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spektakel-Sieg gegen Real Barça gewinnt den Clásico und erneut den spanischen Supercup

SDA

11.1.2026 - 22:11

Matchwinner: Wie schon im letztjährigen Supercup-Final trifft Barcelonas Raphinha doppelt gegen Real Madrid
Matchwinner: Wie schon im letztjährigen Supercup-Final trifft Barcelonas Raphinha doppelt gegen Real Madrid
Keystone

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

Keystone-SDA

11.01.2026, 22:11

11.01.2026, 22:21

Spektakulär war in diesem Prestigeduell vor allem die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als innerhalb von vier Minuten drei Treffer fielen: Erst egalisierte Vinicius Junior nach einem Konter mit seinem ersten Treffer seit mehr als drei Monaten den Spielstand, ehe Robert Lewandowski Barcelona wieder in Führung brachte. Schliesslich sorgte Gonzalo Garcia nach einem Corner für den zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften abermaligen Ausgleich der Madrilenen.

Auf den dritten Führungstreffer Barças durch Raphinha rund eine Viertelstunde vor dem Ende hatten die Königlichen keine Antwort mehr. Der Brasilianer hatte das Skore nach 36 Minuten bereits eröffnet und traf wie schon im Vorjahr doppelt. Damals setzte sich das Team des deutschen Trainers Hansi Flick mit 5:2 gegen den Erzrivalen durch. Nun feierten die Katalanen zum 16. Mal den Gewinn des Supercups. Real bleibt bei 13 Titeln in diesem Wettbewerb. Auch, weil Alvaro Carreras in der Nachspielzeit die beste Chance auf das 3:3 ausliess, als er den Ball aus zehn Metern zentraler Position Joan Garcia in die Arme spielte.

Barcelona revanchierte sich für die Niederlage von Ende Oktober in der Liga, nachdem man die vorangegangenen vier Clásicos allesamt gewinnen konnte. In der Meisterschaft führt Barça die Tabelle nach 19 Runden mit vier Punkten Vorsprung vor Real Madrid an.

Meistgelesen

3 Fragen zu Europas politischer Zukunft, die zu denken geben
Treppe wurde zur Todesfalle für 34 Opfer
US-Bob-Pilot verliert in St. Moritz alle drei Anschieber und muss alleine weiterfahren

Videos aus dem Ressort

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

10.01.2026

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

10.01.2026

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Serie A. McTominay rettet Napoli gegen Inter einen Punkt – Milan patzt bei Jasharis Startelf-Debüt

Serie AMcTominay rettet Napoli gegen Inter einen Punkt – Milan patzt bei Jasharis Startelf-Debüt

Spektakuläres Unentschieden. McTominay rettet Napoli – kein Sieger im Spitzenspiel der Serie A

Spektakuläres UnentschiedenMcTominay rettet Napoli – kein Sieger im Spitzenspiel der Serie A

Stuttgart im Final geschlagen. Basels U19 gewinnt den Mercedes-Benz JuniorCup

Stuttgart im Final geschlagenBasels U19 gewinnt den Mercedes-Benz JuniorCup

Bundesliga. Bayern fertigt Wolfsburg mit 8:1 ab – Gladbach klettert auf Platz 10

BundesligaBayern fertigt Wolfsburg mit 8:1 ab – Gladbach klettert auf Platz 10

Kantersieg gegen Wolfsburg. Bayern München startet mit einem Feuerwerk ins neue Jahr

Kantersieg gegen WolfsburgBayern München startet mit einem Feuerwerk ins neue Jahr

Juve schlägt die AS Roma. Wälti und Calligaris gewinnen den italienischen Supercup

Juve schlägt die AS RomaWälti und Calligaris gewinnen den italienischen Supercup