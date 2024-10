Hoarau über YB-Coach Rahmen: «Man braucht einen Schuldigen»

Nach dem 0:1 gegen GC und der 0:5-Klatsche in Barcelona befürchtet YB-Legende und blue Sport Experte Guillaume Hoarau, dass es im Krisenduell am Sonntag in Basel schon um den Job von YB-Coach Patrick Rahmen geht.

02.10.2024