Die Renovationsarbeiten am Camp Nou sind noch nicht abgeschlossen Keystone

Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Renovierungsarbeiten am Camp Nou wird der FC Barcelona am 7. November in sein Stadion zurückkehren – für ein öffentliches Training.

Keystone-SDA SDA

Diese Initiative soll als «operationeller Test» dienen, um eine teilweise Wiedereröffnung vorzubereiten, die bereits mehrfach verschoben wurde und nun bis Ende 2025 geplant ist, wie der katalanische Klub am Freitag bekanntgab.

Zugelassen sind von der Stadtverwaltung Barcelonas maximal 27'000 Besucher. Bis eine Rückkehr ins Camp Nou möglich ist, spielt der FC Barcelona weiterhin im Olympiastadion von Montjuïc.

Die Verzögerungen bei den Bauarbeiten bedeuten einen erheblichen finanziellen Verlust für den Klub, der dringend auf die Einnahmen seines Stadions angewiesen ist, um wieder wirtschaftliche Stabilität zu erlangen.

Der FC Barcelona schätzt die Gesamtkosten der umfassenden Renovierung auf 1,5 Milliarden Euro. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Stadion 105'000 Zuschauer fassen – ein Rekord in Europa.