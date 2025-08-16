  1. Privatkunden
Kurz vor Saisonstart Barça registriert neuen Torhüter – war's das für ter Stegen?

dpa

16.8.2025 - 13:09

Wie geht es für Marc-André ter Stegen weiter?
Wie geht es für Marc-André ter Stegen weiter?
KEYSTONE

Grosse Erleichterung beim FC Barcelona. Der Club registriert Joan Garcia als Torwart. Möglich wurde das durch eine Nachricht von Marc-André ter Stegen.

DPA

16.08.2025, 13:09

RCD Mallorca - FC Barcelona
RCD Mallorca - FC Barcelona

Sa 16.08. 19:25 - 21:35 ∙ blue Sport Live ∙ RCD Mallorca - FC Barcelona

Mit tv.blue.ch mieten

Der FC Barcelona hat nur wenige Stunden vor dem ersten Liga-Spiel der neuen Saison Joan Garcia als neuen Torhüter und Ersatz für Marc-André ter Stegen registrieren können. Der 24-Jährige steht damit für das erste Spiel am Abend gegen Real Mallorca (19.30 Uhr auf blue Sport) zur Verfügung, wie der Club auf X mitteilte. Möglich wurde das, nachdem das medizinische Komitee der spanischen Fussball-Liga am Donnerstag die Rücken-Operation von Mannschaftskapitän ter Stegen offiziell als Langzeitverletzung eingestuft hatte. 

Das ermöglicht es dem hoch verschuldeten FC Barcelona nun, den bereits im Juni als neue Nummer eins verpflichteten Garcia auch offiziell für Liga-Spiele aufzubieten. Auch der von Manchester United ausgeliehene Stürmer Marcus Rashford konnte registriert werden. 

Hickhack um ter Stegen 

Diesem formalen Akt vorausgegangen war ein heftiger und teils öffentlich ausgetragener Streit zwischen Barça und seinem langjährigen deutschen Stammkeeper. Ter Stegen hatte vor seiner Rückenoperation zunächst geschrieben, er werde vermutlich nur drei Monate ausfallen. Das wäre aber kein Langzeitausfall gewesen. Nur in einem solchen Fall aber konnte Barça gemäss der Statuten 80 Prozent des Gehalts eines ausfallenden Spielers nutzen, um neue Spieler zu registrieren.

Nach der OP verweigerte ter Stegen seinem Club offenbar zunächst die Genehmigung, seinen Verletzungsbericht an die Liga weiterzuleiten. Daraufhin leitete der FC Barcelona ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein und entzog ihm die Funktion als Kapitän.

In der vergangenen Woche stimmte ter Stegen dann der Weiterleitung seiner medizinischen Daten zu. Seitdem ist der 33-Jährige trotz einer Ausfallzeit von mehreren Monaten wieder Kapitän des spanischen Meisters.

Flick spricht sich für Verbleib ter Stegens beim FC Barcelona aus

Angesichts von Gerüchten, der FC Barcelona wolle den mit einem hohen Gehalt ausgestatteten ter Stegen loswerden, hatte sich Barça-Trainer Hansi Flick am Freitag verbal vor den 33-Jährigen gestellt. «Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam darüber sprechen und er wieder auf seinem hohen Niveau spielen kann. Er muss sich erholen und zurückkommen, das ist das Wichtigste», sagte Flick bei der Pressekonferenz vor dem Liga-Start.

