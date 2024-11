Hansi Flick und Pedri befinden sich mit Barça im Hoch. imagp

Seit Hansi Flick beim FC Barcelona übernommen hat, läuft es den Katalanen wieder wie geschmiert. Offenbar legt der deutsche Trainer bei Barça aber sehr auch hohen Wert auf Disziplin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hansi Flick hat bei Barça die Herzen der Fans und Spieler im Sturm erobert. Doch der deutsche Trainer kann auch hart sein, wenn es sein muss.

Wie Pedri im spanischen TV verrät, greift Flick bei Unpünktlichkeit knallhart durch: «Wer zu spät kommt, spielt nicht.»

Barcelona führt die LaLiga-Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an und konnte am Mittwoch beim 5:2 gegen Roter Stern Belgrad den dritten Sieg in der Champions League feiern. Mehr anzeigen

5:0 gegen YB, 4:1 gegen Bayern und am Mittwoch 5:2 in Belgrad – Barça hat sich in der Champions League nach der Auftaktniederlage in Monaco eindrücklich gefangen. In der Liga läuft es sowieso rund. Da haben die Katalanen elf ihrer zwölf Spiele gewonnen und führen die Tabelle klar an.

An Klublegende Xavi denkt in Barcelona keiner mehr. Sein Nachfolge Hansi Flick hat die Herzen der Fans mit seinem Spektakel-Fussball längst erobert. Und auch bei den Stars kommt der deutsche Coach sehr gut an. «Hansi hat immer ein Rezept. Wir glauben an ihn, an uns, das funktioniert richtig gut», schwärmte Robert Lewandowski zuletzt vom 59-Jährigen.

Suspendierung statt Busse

Doch Flick kann auch unangenehm werden. Und zwar dann, wenn man zu spät kommt. Das verrät Mittelfeld-Star Pedri in der Sendung «Martínez y Hermanos». «Wer zu spät kommt, spielt nicht», so die knallharte Regel des früheren Bundestrainers.

Bei Ex-Coach Xavi war es anders. Da hätten verspätete Spieler Geldbussen zahlen müssen, welche sich bei jedem weiteren Vergehen verdoppelt hätten. Das ging bei undisziplinierten Fussballern dann schnell ins Geld, erklärt Pedri. «Aber die neue Regel unter Flick ist noch strenger.»

Allerdings scheint sie zu wirken. Die Kantersiege im legendären Clásico gegen Real Madrid und in der Champions League gegen Bayern München zeigen, dass mit Barça nach zuletzt schwierigen Jahren wieder zu rechnen ist. Am Sonntag folgt für Lewandowski, Pedri und Co. das schwierige Auswärtsspiel bei Real Sociedad (live auf blue Sport) – sofern sie in den Trainings davor nicht zu spät erscheinen.

