In Barcelona findet am Samstag kein Spiel statt. Imago

Die Partie in der spanischen Meisterschaft zwischen Barcelona und Osasuna wurde am Samstagabend abgesagt, weil der Teamarzt der Katalanen am Nachmittag verstorben ist, informierte der FC Barcelona.

Keystone-SDA Patrick Lämmle

Beide Mannschaften waren bereits im Stadion, als der Tod von Carles Miñarro Garcia bekannt wurde. In Absprache mit dem Gegner wurde das Spiel kurzfristig abgesagt und findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.