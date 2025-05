Wer gewinnt den Clásico um den Meistertitel? Der Clásico vom Sonntag entscheidet mit grosser Wahrscheinlichkeit die spanische Meisterschaft. Welche Zahlen vor dem Duell für wen sprechen, erfährst du hier. 09.05.2025

Titel, Europa, Abstieg – LaLiga liefert ein Saisonfinale mit Hochspannung auf allen Ebenen.

Mattéo Mayasi Mattéo Mayasi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Barcelona geht mit vier Punkten Vorsprung auf Real Madrid in die letzten drei Spieltage – das direkte Duell am 11. Mai könnte die Entscheidung im Titelrennen bringen.

Atlético Madrid hat seien Platz in der Königsklasse sicher, doch dahinter kämpfen Bilbao, Villarreal und Betis um zwei Champions-League-Tickets.

Ein Conference-League-Triumph von Betis könnte Spanien sogar einen zusätzlichen Europa-League-Platz bescheren.

Im Tabellenkeller kämpfen Leganés, Las Palmas, Girona und Alavés ums Überleben – Real Valladolid ist bereits abgestiegen.

Auch in der Segunda División ist der Aufstiegskampf offen: Elche führt, dahinter liefern sich vier Klubs ein spannendes Duell um die restlichen Plätze. Spannung garantiert – von oben bis unten. Mehr anzeigen

Barça auf Titelkurs – doch der Weg bleibt steinig 🏆🇪🇸

Barcelona steuert auf den Meistertitel zu. Drei Spieltage vor Schluss führen die Katalanen die Tabelle mit 79 Punkten an und liegen vier Zähler vor Verfolger Real Madrid. Zwar hat Barça den Titel in der eigenen Hand, doch angesichts des anspruchsvollen Restprogramms ist noch nichts entschieden.

Im Fokus steht das direkte Duell der beiden spanischen Giganten. El Clásico am 11. Mai – live zu sehen auf blue Sport. Es könnte zur Vorentscheidung im Titelrennen werden. Auch danach warten knifflige Aufgaben: Am 18. Mai empfängt Barcelona den Champions-League-Anwärter Villarreal, bevor es am letzten Spieltag auswärts zu Athletic Bilbao geht. Gerade das Gastspiel im Baskenland könnte sich als Stolperstein entpuppen. Barça muss also noch einige Hürden nehmen, um sich die Krone endgültig zu sichern.

FC Barcelona - Real Madrid CF So 11.05. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - Real Madrid CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 23min 39sek

Wer sichert sich Platz vier und fünf? ⚔️

Weniger Spannung gibt es im Kampf um Platz drei: Atlético Madrid steht mit 67 Punkten stabil auf Rang drei und dürfte das Ticket für die Königsklasse sicher haben. Dahinter ist das Rennen um die restlichen internationalen Startplätze jedoch völlig offen. Athletic Bilbao (61 Punkte), Villarreal (58) und Real Betis (57) kämpfen um die verbleibenden zwei Champions-League-Plätze – Platz vier und fünf. Besonders brisant: Sowohl Betis als auch Villarreal haben noch direkte Duelle gegen Atlético beziehungsweise Barcelona vor sich. Die Karten könnten sich also in den letzten Spieltagen nochmals komplett neu mischen.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt der europäische Wettbewerb: Sollte Betis die UEFA Conference League gewinnen und sich gleichzeitig über die Liga für einen europäischen Startplatz qualifizieren, würde Spanien einen zusätzlichen Europa-League-Platz erhalten. Damit könnten am Ende nicht nur fünf, sondern bis zu sechs spanische Klubs in der Europa League vertreten sein – ein Szenario, das auch für die Teams im Mittelfeld der Tabelle plötzlich neue Chancen eröffnet.

Abstiegskampf mit vier Wackelkandidaten 🔻

Am Tabellenende ist hingegen bereits eine Entscheidung gefallen: Real Valladolid (mit Nati-Verteidiger Eray Cömert) ist mit nur 16 Punkten chancenlos abgestiegen. Dahinter kämpfen gleich vier Teams um den Verbleib in LaLiga: Leganés (31 Punkte), Las Palmas (32), Girona (35) und Alavés (35) befinden sich im Überlebenskampf. Schon ein einziger Spieltag kann in diesem engen Rennen alles verändern.

Zweite Liga: Wer begleitet Elche ins Oberhaus?🔺

Und auch in der zweiten Liga Spaniens spitzt sich der Aufstiegskampf dramatisch zu. Elche führt die Tabelle an und hat gute Chancen auf die direkte Rückkehr in die Primera División. Dahinter streiten Levante, Racing Santander, Real Oviedo und Mirandés um den zweiten direkten Aufstiegsplatz und den Einzug in die Playoffs. Die Entscheidungen fallen in den letzten beiden Runden – Spannung ist garantiert.

Insgesamt verspricht das Saisonfinale in Spanien Hochspannung in allen Bereichen: ein Zweikampf um den Titel, ein Vierkampf um Europa, ein Abstiegskrimi und ein packender Aufstiegskampf in der Segunda División. Alles ist angerichtet für ein grosses Finale.