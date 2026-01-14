  1. Privatkunden
«Was für ein Haufen Scheisse» Real-Star Bellingham wütet nach Alonso-Aus gegen Medien

dpa

14.1.2026 - 12:00

Xabi Alonso wird Jude Bellingham zumindest in naher Zukunft keine Anweisungen mehr geben.
Xabi Alonso wird Jude Bellingham zumindest in naher Zukunft keine Anweisungen mehr geben.
Imago

Jude Bellingham wehrt sich. Nach der Trennung der Königlichen von Trainer Xabi Alonso ärgert sich der 22-Jährige über «Clowns». Dankesworte sendet der Engländer auch.

DPA

14.01.2026, 12:00

14.01.2026, 13:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jude Bellingham hat Medienberichte über angebliche Spannungen mit Ex-Trainer Xabi Alonso als «Haufen Scheisse» bezeichnet und der Presse vorgeworfen, Fehlinformationen für Klicks zu verbreiten.
  • In den Berichten wurde behauptet, Bellingham und einige andere Stars hätten Alonsos Taktik angezweifelt und ein schlechtes Verhältnis zum Coach gehabt.
  • Auf Instagram bedankt sich Bellingham zudem bei Alonso und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.
Mehr anzeigen

Superstar Jude Bellingham hat nach dem Aus von Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid mit heftigen Worten Medien attackiert. «Bis jetzt habe ich zu viel davon durchgehen lassen, immer in der Hoffnung, dass die Wahrheit zu ihrer Zeit ans Licht kommt. Aber ehrlich gesagt... was für ein Haufen Scheisse», schrieb der frühere Profi von Borussia Dortmund in seiner App «JB5». «Ich habe wirklich Mitleid mit den Menschen, die sich an jedes Wort dieser Clowns und ihrer 'Quellen' halten.»

Bellingham kritisiert «Fehlinformationen für Klicks»

Der Post bezieht sich auf Medienberichte. Dort hatte es geheissen, dass Bellingham zu den Spielern gehört habe, die nicht an Alonsos Taktiken und Ideen geglaubt hätten. Zudem wurde von einem angespannten Verhältnis zwischen dem Coach und einigen Stars berichtet.

«Glaube nicht alles, was du liest. Irgendwann werden diese Leute für die Verbreitung solcher schädlichen Fehlinformationen für Klicks und Kontroversen zur Verantwortung gezogen werden», führte der 22-jährige Bellingham aus.

Dankesworte an Alonso

Alonso musste nach einem guten halben Jahr bei den Königlichen nach zu vielen uninspirierten Leistungen der Mannschaft und dem verlorenen Supercopa-Finale gegen den FC Barcelona gehen. Aktuell hat Álvaro Arbeloa, bisheriger Coach der zweiten Mannschaft, das Amt übernommen. Mit einer ähnlichen Konstellation hatte Real im Jahr 2016 Erfolg, als Zinédine Zidane das Starensemble als Trainer der zweiten Mannschaft befördert worden war. Vergleichbar sind die Karrieren der beiden Fussballlehrer aber nicht.

Neuer Coach der Königlichen?. Klopp reagiert auf Madrid-Gerücht: «Real bedeutet für die meisten Trainer Endstufe»

Neuer Coach der Königlichen?Klopp reagiert auf Madrid-Gerücht: «Real bedeutet für die meisten Trainer Endstufe»

Zum Post stellte Bellingham ein Foto, das ihn und Alonso mit glücklichen Gesichtern zeigt. An den früheren Leverkusener Erfolgstrainer richtete Bellingham nette Worte. «Danke für alles, Mister», so Bellingham. In einem Beitrag bei Instagram ergänzte der englische Nationalspieler zudem noch: «Es war ein Vergnügen, nur das Allerbeste für deine Zukunft!»

instagram.com/stories/judebellingham/

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, ordnet die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid ein.

13.01.2026

Barcelona – Real Madrid 3:2

Barcelona – Real Madrid 3:2

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

11.01.2026

