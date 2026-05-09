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Comeback bei Real Madrid? Pérez soll Mourinho schon ein Angebot unterbreitet haben – der Star-Trainer stellt Bedingungen

dpa

9.5.2026 - 11:10

Kehrt José Mourinho zu Real Madrid zurück? (Archivbild)
Kehrt José Mourinho zu Real Madrid zurück? (Archivbild)
dpa

Auf der Suche nach einem neuen Trainer hat Real Madrid anscheinend einen klaren Favoriten. Die Gerüchte um eine Rückkehr von José Mourinho werden immer konkreter.

DPA

09.05.2026, 11:10

09.05.2026, 11:40

Die Spekulationen um ein mögliches Comeback von José Mourinho als Trainer bei Real Madrid verdichten sich. Einem Bericht von «The Athletic» zufolge laufen Gespräche des spanischen Fussball-Rekordmeisters mit dem Berater des 63-Jährigen. Treibende Kraft hinter den Bemühungen von Real um eine erneute Verpflichtung des Portugiesen soll Clubchef Florentino Pérez sein. 

Dem Bericht zufolge besitzt Mourinho bei seinem aktuellen Arbeitgeber Benfica Lissabon eine Ausstiegsklausel aus seinem noch bis Mitte 2027 laufenden Vertrag. Demnach müsste Real eine Ablöse von rund drei Millionen Euro für den Starcoach zahlen. Direkte Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen habe es bisher aber noch nicht gegeben. Auch Mourinho selbst hatte zuletzt persönliche Gespräche mit Real bestritten. 

Medien: Mourinho stellt Bedingungen

Er war bereits von 2010 bis 2013 Trainer der Königlichen und hat immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zu Präsident Pérez. Spanische Medien wollten zuletzt erfahren haben, dass der Clubboss dem Portugiesen per Video schon ein erstes Angebot unterbreitet hat. Mourinho habe für eine Rückkehr nach Madrid Bedingungen gestellt, heisst es. Unter anderem wolle er völlig freie Hand bei Personalentscheidungen haben. 

Real sucht aktuell nach einem Nachfolger für den glücklosen Cheftrainer Álvaro Arbeloa, der erst Anfang des Jahres Xabi Alonso abgelöst hatte. Unter Arbeloa gab es zuletzt eine Reihe von sportlichen Rückschlägen, Real wird in dieser Saison wohl erneut titellos bleiben.

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