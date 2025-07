Spanien- und Atletic-Star Nico Williams wechselt nicht zum FC Barcelona. KEYSTONE

Nach langem Hin und Her hat der spanische Ausnahmekönner Nico Williams von einem Transfer zum FC Barcelona und zum FC Bayern abgesehen und seinen Vertrag mit Athletic Bilbao verlängert. Angeblich, weil La-Liga-Boss Javier Tebas vertrauliche Informationen teilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nico Williams hat sich überraschend gegen einen Wechsel zu Barcelona oder Bayern entschieden und seinen Vertrag bei Athletic Bilbao bis 2035 verlängert.

Laut spanischen Medienberichten soll LaLiga-Chef Tebas Athletic vertrauliche Informationen über Barcelonas finanzielle Engpässe verraten haben.

Davon soll auch der Spieler Wind bekommen haben, weshalb ein Transfer zu Barça letztendlich scheiterte.

Auch ein Transfer nach München kam nicht zustande. Die Bayern verzichteten eigenen Angaben zufolge wegen zu hoher Gehaltsforderungen. Mehr anzeigen

Am 4. Juli überrascht Nico Williams zahlreiche Transfer-Experten und verlängert entgegen aller Prognosen bei Athletic Bilbao. Dabei war alle Welt bereits vom grossen Transfer zum FC Barcelona ausgegangen – auch der FC Bayern hatte sich lange Hoffnung gemacht.

Doch weit gefehlt: Der 22-Jährige unterschreibt in Bilbao bis 2035 und erhält dafür ein höheres Gehalt. Gleichzeitig steigt seine Ausstiegsklausel von bislang 60 auf rund 90 Millionen Euro. Möglich bleibt also, dass Williams den Klub in den nächsten Jahren doch noch verlässt – nur wohl nicht in diesem Sommer.

Grund dafür ist gemäss spanischen Medienberichten auch La-Liga-Boss Javier Tebas, der gegenüber dem baskischen Klub vertrauliche Informationen geteilt und den FC Barcelona damit extrem verärgert haben soll.

Laut Miguel Galán, dem Präsidenten des spanischen Fussballtrainerzentrums (CENAFE), fand vor Williams Absage an den FC Barcelona ein Treffen zwischen Athletic Bilbao und La-Liga-Chef Javier Tebas statt, bei dem der spanische Fussball-Boss vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll.

Konkret habe es sich dabei um Einsichten in die Finanzen des FC Barcelona gehandelt. Diese sollen gezeigt haben, dass sich Barça den Transfer wegen des Financial Fairplays aktuell gar nicht leisten kann.

Laut Galán erhielt auch Williams Agent diese Informationen, woraufhin dieser vom FC Barcelona verschiedene Sicherheiten verlangte. Dazu gehörten eine schriftliche Garantie, den Spieler bis Ende Juli offiziell bei der Liga zu registrieren – und eine Ausstiegsklausel, falls die Registrierung fehlschlagen sollte. Die Katalanen lehnten diese Forderungen ab, woraufhin der Transfer kollabierte.

Finanzielle Probleme: Nichts Neues in Barcelona

Dass der FC Barcelona Mühe hat, die in Spanien geltende 1:1-Regel einzuhalten, ist kein Geheimnis. Anders als in den meisten europäischen Ligen gibt es in der spanischen LaLiga nämlich eine Art «Salary Cap», eine Lohnobergrenze. Nach dieser darf ein Klub nur so viel Geld ausgeben, wie er zuvor auch verdient hat. Gibt ein Klub mehr Geld aus, lässt die Liga keine weiteren Spieler-Registrationen zu.

Wie viel Geld in Barcelona noch übrig ist, wenn man die Ausgaben abzieht, darüber streiten sich Klub und Liga bereits seit Monaten. Zuletzt versuchten die Katalanen ihre Bücher mit einem 30-jährigen Mietvertrag von über 475 VIP-Sitzplätzen im neuen Camp-Nou-Stadion zu berichtigen.

Dafür trugen sie in ihrer Bilanz Einnahmen in der Höhe von 100 Millionen Euro ein und schufen damit Platz für die Registrierung neuer Spieler. Allerdings strich eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft diese Einnahmen bei einer Kontrolle der Bücher wieder, weil die Sitze zum Zeitpunkt des Eintrags noch gar nicht gebaut worden waren. Aktuell ist hängig, ob die Katalanen diese 100 Millionen Euro als Einnahmen ausweisen dürfen.

Transfer zu Bayern München scheiterte wegen Lohnkosten

Auch der FC Bayern München gehörte neben Barcelona zu den grossen Interessenten von Nico Williams. Beim Bundesligisten scheiterte ein Transfer eigenen Angaben zufolge letztendlich an den Lohnforderungen des Spaniers.

«Wir als sportliche Leitung haben natürlich abgeklärt, ob ein Spieler wie Nico Williams möglich ist», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl dem Streamingdienst DAZN vor dem Viertelfinale der Klub-WM gegen PSG vergangene Woche.

«Aber als wir die Gehaltsforderungen gehört haben, um überhaupt mit dem Spieler zu sprechen, da ist Bayern München sehr schnell zurückgetreten und hat gesagt: ‹Okay, dann machen wir das nicht›», erklärte Eberl. Auf die Nachfrage, wie hoch die Gehaltsforderungen gewesen seien, wollte der 51-Jährige keine Antwort geben.

