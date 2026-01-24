  1. Privatkunden
LaLiga Eray Cömert trifft für Valencia 

SDA

24.1.2026 - 23:01

Keystone

Eray Cömert trifft zum ersten Mal in dieser Saison für seinen Klub Valencia. Real Madrid legt im Fernduell mit dem FC Barcelona vor.

Keystone-SDA

24.01.2026, 23:01

24.01.2026, 23:14

Cömert erzielte beim 3:2-Sieg gegen Espanyol Barcelona nach einer Stunde das 2:1 – sein erster Treffer seit März 2024. Der Schweizer Verteidiger verwertete eine Flanke von Lucas Beltran mit einem platzierten Kopfball. Für das Siegtor war der Belgier Largie Ramazani in der 94. Minute vom Penaltypunkt zuständig.

Cömert bestritt erst sein viertes Ligaspiel seit Rückkehr von seiner Leihe zu Valladolid im letzten Sommer. Neun Tage zuvor hatte er sich im Cupspiel beim unterklassigen Burgos bereits gute Noten verdient.

Real Madrid übernahm mit einem 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenvierten Villarreal zumindest bis Sonntag wieder die Spitze. Kylian Mbappé erzielte im 20. Ligaspiel der Saison seine Treffer 20 und 21.

Villarreal – Real Madrid 0:2

LALIGA | 21. Runde | Saison 25/26

24.01.2026

