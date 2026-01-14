Trainer Alvaro Arbeloa startet bei Real Madrid mit einer Niederlage im Cup gegen einen Zweitligisten Keystone

Das Debüt von Trainer Alvaro Arbeloa bei Real Madrid misslingt komplett. Im Cup-Achtelfinal unterliegen die Königlichen beim Zweitligisten Albacete Balompie 2:3.

Einen Klassenunterschied war über die komplette Spielzeit kaum zu entdecken. Real erspielte sich gegen den Tabellen-17. der Segunda Division wenig Torchancen, die Gastgeber besassen sogar die besseren Möglichkeiten.

Die Entscheidung fiel in einer turbulenten Schlussphase. Gonzalo Garcia glich für Real zunächst in der 91. Minute aus, drei Minuten später erzielte Jefté Betancor seinen zweiten Treffer. Mit einem Schlenzer ins lange Eck sorgte der 32-Jährige für die Sensation.