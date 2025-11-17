  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach zweieinhalb Jahren Der FC Barcelona kehrt ins Camp Nou zurück

SDA

17.11.2025 - 19:04

Das Camp Nou steht Lamine Yamal und Co. wieder zur Verfügung
Das Camp Nou steht Lamine Yamal und Co. wieder zur Verfügung
Keystone

Barcelona bestreitet am Samstag seinen ersten Match im Camp Nou seit zweieinhalb Jahren. Wie der Klub mitteilt, darf er gegen Athletic Bilbao im noch nicht komplett renovierten Stadion antreten.

Keystone-SDA

17.11.2025, 19:04

17.11.2025, 19:22

«Wir haben von der Rückkehr geträumt. Jetzt erleben wir sie. Wir kehren nach Hause zurück», schrieb der FC Barcelona auf X. Die bisher letzte offizielle Begegnung des spanischen Meisters im Camp Nou fand Ende Mai 2023 statt.

Gegen Bilbao dürfen allerdings auf Anordnung der Stadt nur 45'400 Fans ins Stadion. Bis Jahresende sollen es 62'000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105'000 Plätzen haben.

Noch steht nicht fest, ob der FC Barcelona auch für die Champions League grünes Licht erhält. Es werde «gemeinsam mit der UEFA daran gearbeitet», so der Verein. Die erforderlichen Voraussetzungen seien gegeben. Man warte jedoch noch auf die endgültige Bestätigung, hiess es im Communiqué.

Die Runderneuerung des Camp Nou, die nach Medienschätzung mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten wird, nahm viel mehr Zeit in Anspruch als zunächst geplant. Ursprünglich stand die Rückkehr für Ende 2024 auf dem Programm, sie war seitdem aber immer wieder verschoben worden.

Während der Umbauarbeiten absolvierten die Katalanen die meisten Heimspiele im Olympiastadion von Barcelona. Zu Beginn der laufenden Saison musste das Team von Hansi Flick sogar in das nur rund 6000 Zuschauer fassende Estadi Johan Cruyff ausweichen.

FC Barcelona - Athletic Club
FC Barcelona - Athletic Club

Sa 22.11. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - Athletic Club

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Das bewegte Leben der Kessler-Zwillinge
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
«Die Hormone verabschieden sich abrupt vom Job, den sie gemacht haben»

Videos aus dem Ressort

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

17.11.2025

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

17.11.2025

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

13.11.2025

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Kobel: «Wollen gegen Kosovo ein gutes Gesicht zeigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Yakin: «Denken gegen Kosovo nicht nur ans Verteidigen»

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Skicrosser Alex Fiva: «Wenn du an Olympia gehst, muss das Ziel eine Medaille sein»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Der Kosovo-Schweizer Albian Hajdari. «Es geht nicht nur um Fussball – es geht um Identität, Perspektive, Stolz»

Der Kosovo-Schweizer Albian Hajdari«Es geht nicht nur um Fussball – es geht um Identität, Perspektive, Stolz»

WM-Ticket zum Greifen nah. Yakin vor Kosovo-Spiel: «Wir denken nicht an ein Horrorszenario»

WM-Ticket zum Greifen nahYakin vor Kosovo-Spiel: «Wir denken nicht an ein Horrorszenario»

Kosovo-Trainer glaubt nicht ans Wunder. Foda: «Ein 6:0 aufzuholen ist unmöglich»

Kosovo-Trainer glaubt nicht ans WunderFoda: «Ein 6:0 aufzuholen ist unmöglich»