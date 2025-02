Hansi Flick: «In Spanien lieben es alle, wenn Spieler ins Eins-gegen-eins gehen» Barcelona-Trainer Hansi Flick spricht an einer Medienkonferenz über das Copa-Duell gegen Atlético Madrid. 25.02.2025

Nach langem Hin und Her wurde im Januar entschieden, dass Dani Olmo und Pau Víctor beim FC Barcelona doch registriert werden dürfen. Atlético Madrid kritisierte dies öffentlich harsch. Heute treffen die beiden Teams im Copa-Halbfinal aufeinander – und der Olmo-Krach entflammt erneut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Januar erhielten die Barça-Neuzugänge Dani Olmo und Pau Víctor vom Obersten Spanischen Sportrat nach langem Ringen doch noch eine vorläufige Spielberechtigung.

Atlético Madrid kritisierte den Entscheid des Gerichts damals öffentlich. LaLiga-Präsident Javier Tebas legt nun nach und sagt, dass er nicht glaube, dass Olmo die Saison bei Barça beenden werde.

Am Dienstagabend kommt es in der Copa del Rey zum Halbfinal-Hinspiel zwischen Barcelona und Atlético. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 21.30 Uhr. Mehr anzeigen

Wegen seiner grossen finanziellen Probleme erhielt der FC Barcelona von der spanischen Liga zunächst keine Spielberechtigung für die Sommer-Neuzugänge Dani Olmo und Pau Víctor (mehr dazu hier). Dank einer Sondergenehmigung durften die beiden vorerst dennoch für die Katalanen spielen – und im Januar bewilligte der Oberste Sportrat Spaniens (CSD) die vorläufige Registrierung, bis ein endgültiges Urteil gefällt wird.

Der Entscheid sorgte in Spanien für viel Unverständnis. So kritisierte etwa Atlético Madrid im Januar die Entscheidungsträger in einem öffentlichen Statement und warnte vor einem «gefährlichen Präzedenzfall».

«Atlético Madrid möchte seine tiefe Besorgnis über die Situation im spanischen Fussball (...) zum Ausdruck bringen. Wir sind der Meinung, dass diese Entscheidung das derzeitige System und die Regeln des Spiels infrage stellt», hiess es in der Mitteilung. Die Massnahme öffne die Tür, «um die Regeln zu brechen und die gleichen schweren Fehler der Vergangenheit zu begehen».

«Olmo sollte die Saison nicht bei Barça beenden»

In den vergangenen Wochen schien etwas Gras über die Sache gewachsen zu sein, doch nun hat LaLiga-Präsident Javier Tebas erneut Kritik an Barça geübt und Bedenken hinsichtlich der finanziellen Situation der Katalanen und den Spielerregistrierungen geäussert.

«Dani Olmo sollte die Saison nicht bei Barça beenden», sagt Tebas am Montag der spanischen Nachrichtenagentur «Europa Press». Der spanische EM-Held von 2024 habe im Sommer «seinen Vertrag unterschrieben, obwohl er wusste, dass er im Dezember nicht registriert werden kann. Er war sich bewusst, dass ihm das passieren könnte.»

Tebas macht darauf aufmerksam, dass das definitive Urteil des Obersten Sportrats Spaniens noch aussteht. Bereits Anfang Februar kündigte der LaLiga-Boss an, weiter gegen die umstrittene Spielgenehmigung kämpfen zu wollen. Er habe beim CSD die Annullierung der einstweiligen Verfügung beantragt, mit der die vorläufige Spielberechtigung für Olmo und Víctor genehmigt wurde.

«Das Gericht hat damals eine Vorsichtsmassnahme ergriffen und einige Dinge in Frage gestellt», sagt Tebas nun. «Wird Olmo die Saison beenden? Wahrscheinlich nicht, dazu haben wir eine sehr klare Meinung.» Wann das Consejo Superior de Deportes (CSD) seine definitive Entscheidung treffen wird, ist noch unklar.

Dani Olmo ist seit Monaten das Gesprächsthema Nummer 1 in Barcelona. imago

Copa del Rey: Halbfinal am Dienstag live auf blue Sport

Zumindest im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey zwischen Barcelona und Atlético Madrid (Dienstag, 21.30 Uhr live auf blue Sport) wird Dani Olmo mit Sicherheit auflaufen können. «Für mich kann er jetzt spielen. Das ist die Situation, die ich im Moment habe. Und darüber bin ich glücklich», sagt Barça-Coach Hansi Flick vor dem Spiel. «Ich bin immer überrascht über die Dinge hier – nicht nur in Spanien, sondern auch im Klub.»

FC Barcelona - Club Atlético de Madrid Di 25.02. 21:00 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - Club Atlético de Madrid Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 6h 49min 45sek

Atlético-Trainer Simeone: «Hoffentlich können wir Barcelona ärgern» Atlético-Trainer Diego Simeone spricht über das anstehende Duell in der Copa del Rey mit Barcelona. 25.02.2025

Die Video-Highlights der letzen Liga-Spiele von Barcelona und Atlético

Las Palmas – Barcelona 0:2 LALIGA // 25. Runde // Saison 24/25 22.02.2025