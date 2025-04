Valladolid-Profi will auf Teamkollege los – Cömert greift ein Beim LaLiga-Schlusslicht Real Valladolid liegen die Nerven blank. Das Team steht kurz vor dem Abstieg. Am Wochenende kommt es auf der Bank beinahe zu Handgreiflichkeiten. Im letzten Moment kann Nati-Verteidiger Eray Cömert Schlimmeres verhindern. 08.04.2025

Beim LaLiga-Schlusslicht Real Valladolid liegen die Nerven blank. Am Sonntag kommt es auf der Bank sogar zu Handgreiflichkeiten. Im letzten Moment kann Nati-Verteidiger Eray Cömert Schlimmeres verhindern.

Real Valladolid liegt in LaLiga abgeschlagen auf dem letzten Platz und steht vor dem Abstieg.

Während sich am Sonntag gegen Getafe die 22. Saison-Niederlage anbahnt, geraten auf der Ersatzbank die Teamkollegen Juanmi Latasa und Luis Pérez aneinander.

Der Schweizer Eray Cömert greift ein und kann Schlimmeres verhindern. Mittlerweile haben sich Latasa und Pérez entschuldigt, müssen nun aber mit Konsequenzen rechnen. Mehr anzeigen

Mit nur 16 Punkten nach 30 Spieltagen liegt Real Valladolid abgeschlagen auf dem letzten Platz der spanischen LaLiga. Den letzten Sieg gab es für die Nordspanier am 11. Januar, seither hat Valladolid in elf Spielen nur ein einziges Pünktchen geholt.

Am Sonntag gibt es gegen Getafe die nächste Abreibung. Zur Pause liegt Valladolid zur Pause schon mit 0:3 zurück. In der zweiten Halbzeit sorgt dann eine Szene abseits des Spielfelds für Aufregung: Auf der Bank geraten sich Juanmi Latasa und Luis Pérez in die Haare.

Es läuft die 67. Minute, als Ex-Real-Madrid-Junior Latasa – kurz davor ausgewechselt – offenbar einen Kommentar abgibt, den Pérez so richtig auf die Palme bringt. Letzterer will auf seinen Teamkollegen los, verpasst ihm auch einen Schlag auf den Arm, ehe Eray Cömert eingreift und Pérez zurückhält.

Der Nati-Verteidiger, der ebenfalls ausgewechselt wurde und zwischen den Streithähnen sitzt, kann Pérez beruhigen. Der aufgebrachte Verteidiger verschwindet kurz darauf in der Kabine. Das Spiel endet schliesslich mit einer 0:4-Klatsche für Valladolid.

Latasa und Pérez entschuldigen sich

Am Tag nach dem Spiel zeigen Latasa und Pérez Reue. In einer gemeinsamen Erklärung bitten sie ihre Teamkollegen, den Verein und die Fans um Verzeihung. «Keine sportliche Situation und keine Frustration rechtfertigen den Verlust des Respekts», schreiben sie in einem Statement, das in den sozialen Medien veröffentlicht wird.

Davor hat Real Valladolid das Verhalten seiner aufs Schärfste verurteilt und erklärt: «Die Frustration, zu der die sportliche Situation uns alle führt, muss in mehr Engagement, bessere Einstellung und bessere Leistungen umgewandelt werden, niemals in Spaltung und Konfrontation.»

Der Klub kündigt disziplinarische Massnahmen an. Latasa und Pérez erklären, dass sie die Konsequenzen ohne Widerworte tragen würden.