Eray Cömert über La-Liga-Start mit Valencia: «Die Situation hat sich geändert» Nati-Star Eray Cömert spricht mit blue Sport über seine Chancen unter dem neuen Trainer in Valencia und die anstehende La-Liga-Saison. 14.08.2025

Nati-Star Eray Cömert spricht vor dem Saisonstart in Spanien mit blue Sport über seine Chancen unter dem neuen Trainer in Valencia und die Hoffnungen für die anstehende La-Liga-Saison.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eray Cömert kehrt nach seiner Leihe zu Valladolid hochmotiviert zum FC Valencia zurück und will sich unter dem neuen Trainer Carlos Corberán als Stammspieler etablieren.

Der 27-Jährige ist zuversichtlich und betont, dass er seine Gelegenheit nutzen will, sobald sie sich ihm bietet.

Darüber hinaus freut er sich besonders über den Wechsel von Landsmann Filip Ugrinic, mit dem er sich nun auf Schweizerdeutsch austauschen kann. Mehr anzeigen

Nach einer einjährigen Leihe bei Valladolid ist Eray Cömert auf die neue Saison wieder zum FC Valencia zurückgekehrt – mit klaren Absichten: Der Schweizer will sich bei den «Blanquinegros» als Stammkraft durchsetzen.

Im Gespräch mit blue Sport verrät der 27-Jährige, dass er sich gute Chancen ausrechnet: «Ich kehre mit sehr viel Motivation zurück. Ich wusste, dass die Karten diesen Sommer neu gemischt werden, wenn ich von der Leihe zurückkomme.»

Neuer Trainer, neues Glück?

Der Grund: In Valencia weht seit letztem Winter ein frischer Wind. Carlos Corberán hat an der Seitenlinie übernommen und dem Team nach einer miserablen Hinrunde in der Saison 2024/25 neues Leben eingehaucht. Cömert spielte dabei aufgrund seiner Leihe keine Rolle, will in der kommenden Saison aber tüchtig mithelfen.

«Als ich damals gegangen bin, war der Trainer der Hauptgrund, weil er ohne mich plante», verrät Cömert und zeigt sich unter der neuen Führung zuversichtlich: «Mal schauen, was sich ergibt. Die Vorbereitung lief gut, ich habe sehr viel Einsatzzeit erhalten.»

Eray Cömert blickt optimistisch auf die neue Saison. IMAGO/Maximilian Koch

Jetzt warte er auf seine Chance, meint Cömert. «Ob das gleich von Beginn weg sein wird im ersten Spiel, weiss ich nicht. Aber ich weiss, dass ich meine Chance ergreifen werde, wenn ich sie kriege. Und dann lass ich sie auch nicht mehr los.»

Alles liege aber nicht in seinen Händen, weiss der Schweizer – schliesslich wünschte sich Corberán trotz Cömerts Rückkehr im Sommer einen neuen Innenverteidiger, woraufhin Valencia in Mallorca anrief und Abwehrspieler José Copete verpflichtete.

Filip Ugrinic als neuen Teamkollegen

Zudem verstärkten sich die Spanier auch im Mittelfeld und überwiesen für die Verpflichtung von Filip Ugrinic 4 Millionen Euro an YB. Das freute Cömert natürlich besonders.

«Das ist gut, wir können ein bisschen Schweizerdeutsch zusammen sprechen», lacht Cömert. «Filip ist ein guter Typ, ich helfe ihm, überall wo es geht, damit er so schnell wie möglich adaptieren kann. Es ist natürlich schön, einen Schweizer in der Mannschaft zu haben.»

Was Cömert sonst noch über seinen neuen Teamkollegen und den Saisonstart in der spanischen Liga sagt, erfährst du im Video oben.

