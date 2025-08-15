  1. Privatkunden
Neuer Trainer, neues Glück? Eray Cömert vor Saisonstart in Spanien: «Die Situation hat sich geändert»

Tobias Benz

15.8.2025

Eray Cömert über La-Liga-Start mit Valencia: «Die Situation hat sich geändert»

Nati-Star Eray Cömert spricht mit blue Sport über seine Chancen unter dem neuen Trainer in Valencia und die anstehende La-Liga-Saison.

14.08.2025

Nati-Star Eray Cömert spricht vor dem Saisonstart in Spanien mit blue Sport über seine Chancen unter dem neuen Trainer in Valencia und die Hoffnungen für die anstehende La-Liga-Saison.

Tobias Benz

15.08.2025, 14:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eray Cömert kehrt nach seiner Leihe zu Valladolid hochmotiviert zum FC Valencia zurück und will sich unter dem neuen Trainer Carlos Corberán als Stammspieler etablieren.
  • Der 27-Jährige ist zuversichtlich und betont, dass er seine Gelegenheit nutzen will, sobald sie sich ihm bietet.
  • Darüber hinaus freut er sich besonders über den Wechsel von Landsmann Filip Ugrinic, mit dem er sich nun auf Schweizerdeutsch austauschen kann.
Mehr anzeigen

Nach einer einjährigen Leihe bei Valladolid ist Eray Cömert auf die neue Saison wieder zum FC Valencia zurückgekehrt – mit klaren Absichten: Der Schweizer will sich bei den «Blanquinegros» als Stammkraft durchsetzen. 

Im Gespräch mit blue Sport verrät der 27-Jährige, dass er sich gute Chancen ausrechnet: «Ich kehre mit sehr viel Motivation zurück. Ich wusste, dass die Karten diesen Sommer neu gemischt werden, wenn ich von der Leihe zurückkomme.»

Neuer Trainer, neues Glück?

Der Grund: In Valencia weht seit letztem Winter ein frischer Wind. Carlos Corberán hat an der Seitenlinie übernommen und dem Team nach einer miserablen Hinrunde in der Saison 2024/25 neues Leben eingehaucht. Cömert spielte dabei aufgrund seiner Leihe keine Rolle, will in der kommenden Saison aber tüchtig mithelfen.

«Als ich damals gegangen bin, war der Trainer der Hauptgrund, weil er ohne mich plante», verrät Cömert und zeigt sich unter der neuen Führung zuversichtlich: «Mal schauen, was sich ergibt. Die Vorbereitung lief gut, ich habe sehr viel Einsatzzeit erhalten.»

Eray Cömert blickt optimistisch auf die neue Saison.
IMAGO/Maximilian Koch

Jetzt warte er auf seine Chance, meint Cömert. «Ob das gleich von Beginn weg sein wird im ersten Spiel, weiss ich nicht. Aber ich weiss, dass ich meine Chance ergreifen werde, wenn ich sie kriege. Und dann lass ich sie auch nicht mehr los.»

Alles liege aber nicht in seinen Händen, weiss der Schweizer – schliesslich wünschte sich Corberán trotz Cömerts Rückkehr im Sommer einen neuen Innenverteidiger, woraufhin Valencia in Mallorca anrief und Abwehrspieler José Copete verpflichtete.

Filip Ugrinic als neuen Teamkollegen

Zudem verstärkten sich die Spanier auch im Mittelfeld und überwiesen für die Verpflichtung von Filip Ugrinic 4 Millionen Euro an YB. Das freute Cömert natürlich besonders.

Startschuss in La Liga. Fünf Schweizer wollen spanische Liga aufmischen – Barça geht als Titelfavorit ins Rennen

Startschuss in La LigaFünf Schweizer wollen spanische Liga aufmischen – Barça geht als Titelfavorit ins Rennen

«Das ist gut, wir können ein bisschen Schweizerdeutsch zusammen sprechen», lacht Cömert. «Filip ist ein guter Typ, ich helfe ihm, überall wo es geht, damit er so schnell wie möglich adaptieren kann. Es ist natürlich schön, einen Schweizer in der Mannschaft zu haben.»

Was Cömert sonst noch über seinen neuen Teamkollegen und den Saisonstart in der spanischen Liga sagt, erfährst du im Video oben.

Das könnte dich auch interessieren

Nati-Star Cömert über neuen Coach: «Gourvennec passt extrem gut zu Servette»

14.08.2025

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Meistgelesen

«Zuerst Schock, dann Panik» – was Putins Krieg mit dem Leben der Russen macht
«Putin ist ein kluger Kerl – ich aber auch»: Jetzt spricht Trump +++ Lawrow mit UdSSR-Pullover
Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee
2.-Klasse-Reisende sitzen in 1. Klasse fest – SBB verlangen Aufpreis
Staatsgeheimnis entkorkt – Weinliste des Bundesrats wird publik

Fussball-News

«Mörder seit 1939». Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans

«Mörder seit 1939»Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans

Von Augsburg nach Andalusien. Rubén Vargas über erstes Halbjahr in Sevilla: «Es war alles sehr hektisch»

Von Augsburg nach AndalusienRubén Vargas über erstes Halbjahr in Sevilla: «Es war alles sehr hektisch»

Super League. Lugano – Lausanne-Sport verschoben

Super LeagueLugano – Lausanne-Sport verschoben

Serie A ruft. Athekame folgt Jashari nach Mailand

Serie A ruftAthekame folgt Jashari nach Mailand

Er verliess seine Familie für Gladbach. FCL-Legende Zibung über sein erstes Jahr im Haifischbecken Bundesliga

Er verliess seine Familie für GladbachFCL-Legende Zibung über sein erstes Jahr im Haifischbecken Bundesliga