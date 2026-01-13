  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

LaLiga-Kommentator ordnet ein Esser über Trainer-Knall in Madrid: «Es lag nicht nur an Alonso»

Tobias Benz

13.1.2026

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, ordnet die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid ein.

13.01.2026

Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, analysiert die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer bei Real Madrid und ordnet ein, was der Entscheid für die Zukunft der Königlichen bedeutet.

Tobias Benz

13.01.2026, 14:09

Trainer-Knall in Madrid: Die Entlassung von Xabi Alonso bei Real kommt irgendwie überraschend – und irgendwie auch nicht. blue Sport Kommentator Lukas Esser, der auch die spanische LaLiga abdeckt, wurde vom Entscheid jedenfalls kalt erwischt.

«Mir ist beim Brasilianer beinahe die Gabel runtergefallen», erzählt Esser, der den Entscheid wie folgt erklärt: «Ich persönlich glaube, das liegt nicht nur am Trainer. Die Mannschaft liefert nicht so, wie man sich das erhofft und erwünscht hat.»

Das Problem? «Es ist Real Madrid. Die haben riesige Ansprüche. Und wenn es nicht läuft, dann trifft es halt relativ schnell den Trainer.» Vorerst übernimmt nun Álvaro Arbeloa das Traineramt bei den Königlichen. Auch er war wie Alonso einst selbst Spieler bei Real.

Für wie wahrscheinlich Esser die Theorie hält, dass die Trennung von Xabi Alonso ausgegangen ist, und ob in Zukunft Jürgen Klopp im Bernabéu an der Seitenlinie stehen könnte, erfährst du im Video oben.

Das könnte dich auch interessieren

«Ein Zusammenbruch – ein Notruf». Das schreiben die internationalen Medien zum Alonso-Aus

«Ein Zusammenbruch – ein Notruf»Das schreiben die internationalen Medien zum Alonso-Aus

Barcelona – Real Madrid 3:2

Barcelona – Real Madrid 3:2

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

11.01.2026

Petric: «Ich fände es schade, wenn Real Alonso jetzt entlässt»

Petric: «Ich fände es schade, wenn Real Alonso jetzt entlässt»

Real Madrid kann auch in der Champions League seine Negativserie nicht stoppen. Für Trainer Xabi Alonso kann das schwere Folgen haben. Die Einschätzung im blue Sport Studio nach der 1:2-Niederlage der Königlichen gegen Manchester City.

10.12.2025

Meistgelesen

Jetzt spricht der Ziehsohn der Morettis über die Inferno-Nacht
Ueli Kestenholz ist tödlich verunglückt
Sieben Elite-Schüler bei Inferno verstorben
Snowboard-Pionier und Extremsportler – das war das Leben von Ueli Kestenholz
So will der Bund das Steuersystem umbauen

Fussball-News

Der «Raubüberfall» des FC Paris. PSG-Trainer Luis Enrique nach frühem Cup-Out: «Unfair und sehr seltsam»

Der «Raubüberfall» des FC ParisPSG-Trainer Luis Enrique nach frühem Cup-Out: «Unfair und sehr seltsam»

Tränen beim Comeback. Vargas verletzt sich 8 Minuten nach seiner Einwechslung

Tränen beim ComebackVargas verletzt sich 8 Minuten nach seiner Einwechslung

Wie im Mafia-Film. Scharfschütze erschiesst Ex-Fussballboss an Beerdigung seiner Mutter

Wie im Mafia-FilmScharfschütze erschiesst Ex-Fussballboss an Beerdigung seiner Mutter

Vertrag bis 2028. St.Gallen verlängert offenbar mit Trainer Enrico Maassen

Vertrag bis 2028St.Gallen verlängert offenbar mit Trainer Enrico Maassen

Titelverteidiger überraschend out. Paris Saint-Germain verliert im Cup gegen den Paris FC

Titelverteidiger überraschend outParis Saint-Germain verliert im Cup gegen den Paris FC