LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso» Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, ordnet die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid ein. 13.01.2026

Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, analysiert die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer bei Real Madrid und ordnet ein, was der Entscheid für die Zukunft der Königlichen bedeutet.

Trainer-Knall in Madrid: Die Entlassung von Xabi Alonso bei Real kommt irgendwie überraschend – und irgendwie auch nicht. blue Sport Kommentator Lukas Esser, der auch die spanische LaLiga abdeckt, wurde vom Entscheid jedenfalls kalt erwischt.

«Mir ist beim Brasilianer beinahe die Gabel runtergefallen», erzählt Esser, der den Entscheid wie folgt erklärt: «Ich persönlich glaube, das liegt nicht nur am Trainer. Die Mannschaft liefert nicht so, wie man sich das erhofft und erwünscht hat.»

Das Problem? «Es ist Real Madrid. Die haben riesige Ansprüche. Und wenn es nicht läuft, dann trifft es halt relativ schnell den Trainer.» Vorerst übernimmt nun Álvaro Arbeloa das Traineramt bei den Königlichen. Auch er war wie Alonso einst selbst Spieler bei Real.

Für wie wahrscheinlich Esser die Theorie hält, dass die Trennung von Xabi Alonso ausgegangen ist, und ob in Zukunft Jürgen Klopp im Bernabéu an der Seitenlinie stehen könnte, erfährst du im Video oben.

