Ein tiefer Fall: Letzte Saison gewann José Luis Mendilibar mit dem FC Sevilla die Europa League, nun musste der Trainer seinen Posten räumen IMAGO/Pressinphoto

Zwei Siege in neun Liga-Spielen sind zu wenig: Der FC Sevilla trennt sich von Trainer José Luis Mendilibar.

Erst vor wenigen Monaten feierten Coach und Klub zusammen den Sieg in der Europa League. Unter dem 62-jährigen Spanier gab es in dieser Saison aber neben Siegen fünf Unentschieden und vier Niederlagen. In der Meisterschaft steht Sevilla damit auf Rang 14. Am Samstag hatte es ein 2:2 gegen Rayo Vallecano gegeben. In der Champions League gab es in den beiden ersten Gruppenspielen ein 1:1 gegen Lens und ein 2:2 gegen PSV Eindhoven.

SDA