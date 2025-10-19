  1. Privatkunden
Obszöne Geste am Spielfeldrand Flick dreht bei Barça-Sieg durch, sieht Rot und fehlt nun beim Clásico

Tobias Benz

19.10.2025

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Hansi Flick sieht Rot – dann macht er obszöne Geste

Barcelona-Trainer Hansi Flick sieht beim Spiel gegen Girona die Rote Karte. Doch anstatt das Stadion zu verlassen, bleibt er als Zuschauer und macht nach dem 2:1-Siegtreffer eine obszöne Geste.

18.10.2025

Der FC Barcelona schlägt Girona dank eines Treffers in der 93. Minute. Kurz zuvor fliegt Trainer Hansi Flick mit einer Roten Karte vom Platz. Aber der Deutsche weigert sich, das Stadion zu verlassen, bejubelt stattdessen den späten Siegtreffer mit einer obszönen Geste und wird nun gesperrt.

Tobias Benz

19.10.2025, 09:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hansi Flick gerät beim Spiel zwischen Barcelona und Girona mit dem Schiedsrichter aneinander.
  • Der Deutsche sieht dafür in kurzer Zeit zweimal Gelb und muss den Spielfeldrand verlassen.
  • Doch Flick weigert sich, das Stadion zu verlassen und bleibt am Eingang stehen, um das Ende der Partie mitzuverfolgen.
  • Beim späten Siegtor seines Teams lässt sich der 60-Jährige dann zu einer obszönen Geste hinreissen.
  • Aufgrund der Roten Karte verpasst Flick den Clásico gegen Real Madrid. Die Sperre könnte aber sogar verlängert werden.
Mehr anzeigen

Dem FC Barcelona droht in der Schlussphase des Spiels gegen Girona am Samstagabend ein Remis. Doch die Katalanen wollen mehr, drücken auf den Siegtreffer – schliesslich soll Erzrivale Real Madrid an der Tabellenspitze wieder überholt werden.

Die Umstände lassen auch Barça-Coach Hansi Flick nicht kalt. Und prompt gerät der heissblütige Deutsche in der Nachspielzeit mit Schiedsrichter Jesús Gil Manzano aneinander. Der Unparteiische glaubt, Flick habe einem seiner Entscheide hämisch applaudiert. Der 60-Jährige dementiert. Er habe lediglich Frenkie de Jong anfeuern wollen, schildert die spanische «Marca».

Dennoch sieht Flick für seine Aktion die gelbe Karte. Die Verwarnung bringt den Deutschen so richtig zum Kochen. Wild gestikulierend brüllt er in Richtung des Schiedsrichters, sieht dafür erneut die gelbe Karte und fliegt vom Platz. 

Hansi Flick hadert beim Spiel gegen Girona mit dem Schiedsrichter.
Hansi Flick hadert beim Spiel gegen Girona mit dem Schiedsrichter.
IMAGO/NurPhoto

Für den Clásico gesperrt

Eigentlich muss sich Flick nach der Roten Karte in die Katakomben des Stadions zurückziehen. Aber der Barça-Coach weigert sich, bleibt beim Eingang stehen und schaut sich den Rest der Partie von dort aus an. Kurz darauf die Erlösung: Ronald Araújo schiesst die Katalanen in der 93. Minute zum Sieg.

Erneut wird Flick von seinen Emotionen übermannt. Dieses Mal lässt er sich zu einer obszönen Geste hinreissen, die er in Richtung des Platzes schickt und dann auch noch wiederholt. Eine Aktion, die nun ein Nachspiel haben könnte.

Wie «Marca» berichtet, verpasst Flick aufgrund der Roten Karte ohnehin den Clásico in der kommenden Woche gegen Real Madrid (26. Oktober, ab 16.15 Uhr live auf blue Sport). In einer Untersuchung soll nun aber entschieden werden, ob der Deutsche aufgrund seines Fehlverhaltens gegen Girona noch länger gesperrt wird.

Real Madrid CF - FC Barcelona
Real Madrid CF - FC Barcelona

So 26.10. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sport Live ∙ Real Madrid CF - FC Barcelona

Mit tv.blue.ch mieten
Barcelona - Girona 2:1

Barcelona - Girona 2:1

LALIGA | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

