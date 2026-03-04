Rüdiger trifft Gegenspieler mit dem Knie im Gesicht 02.03.2026

Diego Rico erhebt schwere Vorwürfe gegen Antonio Rüdiger: Hat der Real-Star ihn mit voller Absicht im Gesicht getroffen?

Nach der 0:1-Niederlage von Real Madrid gegen den FC Getafe gibt es Vorwürfe gegen den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger. Getafes Diego Rico wirft dem 33 Jahre alten Abwehrspieler vor, ihn «absichtlich gefoult zu haben».

Mitte der ersten Halbzeit hatte Rüdiger den am Boden liegenden Diego Rico mit dem Knie im Gesicht getroffen. Das Einsteigen des Deutschen wurde vom Schiedsrichter aber nicht geahndet. Auch der VAR schritt nicht ein.

Gemäss Rico war es offensichtlich, dass Rüdiger versucht habe, ihm weh zu tun, wie er dem Radiosender «Cadena Cope» sagt. «In der vorherigen Spielszene hatten wir uns gestritten. Rüdiger hat einige Dinge zu mir gesagt, in der nächsten Spielszene kommt der Ball zu mir und man sieht, wie er sogar seinen Mitspieler beiseite schiebt, um mir ins Gesicht zu schlagen. Wenn es schlecht für mich ausgeht, bleibe ich auf dem Rasen liegen und stehe nicht mehr auf.»

Rüdiger wurde nach dem Spiel auch von den spanischen Medien harsch kritisiert. Sein Einsteigen wurde als «brutalste Aktion der Saison» oder «feige, gefährliche, brutale Attacke» betitelt.

Auch Rico hält sich mit Kritik nicht zurück: «Kein anderer Profi würde mit solcher Boshaftigkeit auf einen am Boden liegenden Spieler losgehen und ihn mit dem Knie so brutal treffen, wenn der Ball gar nicht in diesem Bereich war», sagt er. «Wäre es andersherum gewesen, wäre ich für zehn Spiele gesperrt worden oder hätte in dieser Saison gar nicht gespielt.» Der Linksverteidiger musste nach der Aktion behandelt werden, konnte das Spiel aber beenden.