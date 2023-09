0:48 Gewinne zwei Tickets inkl. Flug und Hotel für den «Clásico» Erlebe den «Clásico» live. blue Sport und Jeep schicken dich und deine Begleitung am 28./29. Oktober 2023 nach Barcelona ins Olympiastadion zum ersten LaLiga-Duell der beiden Weltklubs in dieser Saison.

Der Hauptgewinn

blue Sport verlost in Zusammenarbeit Jeep zwei Tickets (1. Kategorie) für «El Clásico» zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid CF in der LaLiga (11. Spieltag) am 28./29. Oktober 2023 (genaues Spieldatum wird noch fixiert). Im Hauptpreis inbegriffen sind: Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer des 4-Sterne-Hotels Colon Barcelona inkl. Frühstück sowie Flüge ab Zürich oder Genf (hin- und zurück). Zudem wird dem/der Gewinner*in als Shuttle zum bzw. vom Flughafen ein neuer vollelektrischer Jeep Avenger zur Verfügung gestellt.

Der Zweitgewinn

Nebst dem Hautpreis werden unter allen anderen Teilnehmenden zwei Voucher für das Jeep® Offroad Territory bei TCS Hinwil oder Lignières verlost. Ein unvergessliches Fahrerlebnis ist garantiert.

Hier teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 15. Oktober 2023, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Teilnahme- und Reisebedingungen

Hauptgewinn

Im Hauptgewinn inbegriffen sind: Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer des 4-Sterne-Hotels Colon Barcelona inkl. Frühstück sowie Flüge ab Zürich oder Genf (hin- und zurück). Zudem wird dem/der Gewinner*in als Shuttle zum Flughafen ein neuer vollelektrischer Jeep Avenger zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug wird am Vortag des Fluges angeliefert, damit selbst zum Flughafen gefahren werden kann. Das Fahrzeug wird am Flughafen geparkt. Nach der Fussballreise fährt der/die Gewinner*in mit dem Jeep Avenger wieder nach Hause. Das Fahrzeug wird anschliessend durch Jeep abgeholt.

Zusatzinformationen:



--> Aufgrund des Stadionumbaus im Camp Nou trägt der FC Barcelona seine Heimspiele in der Saison 2023/24 im Lluís Companys Olympic Stadium (Olympiastadium von Barcelona) aus.



--> Je nach Spielansetzung auf den 28. oder 29. Oktober 2023, wird die Übernachtung allenfalls in einem anderen Hotel stattfinden. Der/die Gewinner*in wird entsprechend informiert.

Zweitgewinn

Nebst dem Hautpreis werden unter allen anderen Teilnehmenden zwei Voucher für das Jeep Offroad Territory bei TCS Hinwil oder Lignières verlost.

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 15. Oktober 2023, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zudem muss die teilnehmende Person und/oder die Begleitperson im Besitz eines gültigen Führerausweises der Kategorie B sein. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.



Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG und Jeep verwendet werden dürfen. blue Sport und Jeep verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich. Sämtliche Preise sind organisiert und gesponsert von blue Sport und Jeep.



Teilnahmeschluss des Wettbewerbs ist am Sonntag, 15. Oktober 2023, 23:59 Uhr.