Kylian Mbappé soll von den Real-Ärzten am falschen Knie untersucht worden sein. IMAGO/SOPA Images

Peinlicher Fehler der Ärzte von Real Madrid. Sie sollen gemäss Medienberichten das falsche Knie von Kylian Mbappé untersucht haben. Die richtige Verletzung wurde erst Wochen später entdeckt, worauf sich der Superstar wütend externe Hilfe geholt haben soll.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid untersuchte Mbappé versehentlich am falschen Knie, wodurch ein Teilriss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zunächst unentdeckt blieb.

Trotz Schmerzen spielte der Franzose weiter, was laut Experten ein erhebliches Risiko für schwerere Schäden darstellte und ihn stark verärgerte.

Nach externer Behandlung und Reha kehrte Mbappé schneller als erwartet zurück und steht Real Madrid nun wieder zur Verfügung. Mehr anzeigen

Seit Beginn des Jahres kämpft Kylian Mbappé immer wieder mit Knieproblemen und fehlte Real Madrid schon in einigen wichtigen Spielen. Wie jetzt rauskommt, könnten die Königlichen erhebliche Mitschuld daran haben.

Wie «The Athletic» berichtet, ist den Ärzten von Real Madrid im Dezember ein peinlicher und folgenschwerer Fehler unterlaufen. Demnach wurde Mbappé am rechten Knie per MRI untersucht – obwohl die Beschwerden vom linken Knie ausgingen.

Weil auf der rechten Seite alles gut war, kam der Franzose danach sogar noch in drei Spielen zum Einsatz. Dann fiel der Irrtum auf, weil Mbappé weiter unter Schmerzen litt und diesmal das richtige Bein untersucht wurde. Dabei wurde ein Teilriss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie diagnostiziert.

Wütender Mbappé holt externe Hilfe

Der renommierte französische Journalist Daniel Riolo berichtete, dass der Superstar über den Fehler der Ärzte ziemlich verärgert war. «Er erhielt in Madrid offenbar eine falsche Diagnose. Das gefiel ihm ganz offensichtlich nicht und er war wütend.» Und weiter: «Für Real ist es eine absolute Schande. Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappé war trotzdem aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können.»

Der 27-Jährige vertraute den Teamärzten im Anschluss nicht mehr bedingungslos und wandte sich an den französischen Spezialisten Bertrand Sonnery-Cottet. Dieser soll von einer «mangelhaften» Behandlung in Madrid gesprochen haben und soll seinem Patienten ein Stabilisationsprogramm anstelle einer Operation empfohlen haben.

Fit für Bayern-Kracher

Dies soll dem Franzosen nun zu einem schnellen Comeback verholfen haben. Er verpasste im März fünf Spiele, ehe er im Champions-League-Rückspiel gegen ManCity sein Comeback gab. Auch beim Derbysieg gegen Atlético Madrid vom vergangenen Wochenende kam er zum Einsatz.

So dürfte Mbappé seinen Farben im Königsklassen-Knüller gegen Bayern München also zur Verfügung stehen. Und die Teamärzte der Königlichen kommen mit einem blauen Auge davon.