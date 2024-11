Real oder Barça ... oder doch ein anderes Shirt? Du hast die Wahl. Bild: imago

Nur für kurze Zeit: Mit dem Abschluss eines blue Sport Jahresabos schenken wir dir ein originales Fussball-Trikot deines LaLiga-Lieblingsvereins. Jetzt zuschlagen!

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nur mit blue Sport, deinem Home of Football, erlebst du den Top-Fussball aus Spanien live und exklusiv.

In Kooperation mit LaLiga bietet dir blue Sport eine einmalige Gelegenheit zum Abo-Abschluss.

Wenn du dir zwischen Donnerstag, 7. November 2024 (ab 12 Uhr), und Dienstag, 12. November 2024 (12 Uhr), ein Jahresabo sicherst, bekommst du ein Trikot eines LaLiga-Klubs nach Wahl geschenkt. Mehr anzeigen

Worum geht's?

In Zusammenarbeit mit LaLiga schafft blue Sport eine erstklassige Abo-Chance. Wenn du anlässlich des 13. Spieltags der spanischen Top-Liga ein Jahresabo von blue Sport abschliesst, schenken wir dir ein Trikot eines LaLiga-Vereins nach deiner Wahl.

Alles, was du tun musst: Sichere dir zwischen dem 7. November 2024 (ab 12.00 Uhr) und 12. November 2024 (12.00 Uhr) ein Jahresabo von blue Sport (hier oder direkt auf deinem TV) und fülle anschliessend das nachfolgende Formular aus. Wichtig dabei: Die E-Mail-Adresse im Formular weiter unten muss identisch mit deiner Abo-Adresse sein.



Nach Prüfung deiner Angaben und Verifikation des Abo-Abschlusszeitpunkts stellen wir dir das Trikot deiner Wahl, das du ebenfalls im Formular angeben kannst, per Post zu.

Weitere Angaben zu den Teilnahmebedingungen findest du am Ende dieses Artikels.

Form Validation Example Anrede – Keine – Herr Frau Keine Angabe

Vorname

Nachname

E-Mail

Wunschtrikot (bitte Verein angeben)





Vor dem Absenden des Formulars en Haken setzen und damit auch den Teilnahmebedingungen (s. weiter unten) zustimmen.



Die Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Adresse / Haushalt ist eine Teilnahme zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen von der Aktion auszuschliessen. Die Teilnehmenden werden schriftlich benachrichtigt.



Die Teilnehmenden willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen. Die blue Entertainment AG verpflichtet sich darüber hinaus, die im Zusammenhang mit der Promotion gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über die Promotion wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Trikots ist nicht möglich.



Sämtliche Preise sind organisiert und gesponsert von blue Sport in Zusammenarbeit mit LaLiga. Mitmachen dürfen ausschliesslich Personen, die zwischen dem 7. November 2024 (ab 12.00 Uhr) und 12. November 2024 (12.00 Uhr) ein blue Sport Jahresabo abschliessen (34.90 CHF / Monat. Mindestvertragsdauer 12 Monate, danach 1 Monat Kündigungsfrist). Sieben Tage nach Abo-Abschluss wird die Aktion gültig. Der Trikotversand erfolgt demnach frühestens nach Ablauf dieser 7-Tage-Frist.