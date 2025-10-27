  1. Privatkunden
«So eine Aktion ist inakzeptabel» Ist Real-Star Vinicius Junior eine tickende Zeitbombe?

Patrick Lämmle

27.10.2025

Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung

Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung

26.10.2025

Real Madrid gewinnt den Clásico gegen Barcelona 2:1 und baut die Tabellenführung aus. Und doch gibt es ordentlich Redebedarf in Madrid.

Patrick Lämmle

27.10.2025, 16:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Real Madrid schlägt Barcelona im Clásico 2:1 und baut den Tabellenvorsprung in der spanischen Liga auf fünf Punkte aus.
  • Real-Star Vinicius Junior wird in der 72. Minute ausgewechselt und flippt deshalb aus.
  • Real-Legende Sami Khedira nennt das Verhalten der Brasilianers «inakzeptabel», Trainer Xabi Alonso kündigt derweil ein klärendes Gespräch an.
Mehr anzeigen

Wer den Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona gesehen hat, der dürfte sich über die Reaktion von Vinicius Junior bei dessen Auswechslung gewundert haben. Der Brasilianer kann es gar nicht fassen, trottet wild gestikulierend und fluchend wie ein Rohrspatz vom Platz. Am TV ist nicht zu hören, was Vinicius sagt. Manche Medien zitieren ihn allerdings mit den Worten: «Trainer, ich? Fick dich!» Alonso soll entgegnet haben: «Komm schon, Vini, verdammt.»

Am TV ist dagegen zu sehen, wie Vinicius kurz mit Rodrygo abklatscht und dann direkt in den Katakomben verschwindet. Dabei soll der Brasilianer noch gesagt haben: «Ich verlasse dieses Team. Ich gehe, lieber jetzt, ich gehe.» Knapp 72 Minuten sind da gespielt, Real führt 2:1 und dabei bleibt es bis am Schluss.

Highlights im Video. Mbappé und Bellingham führen Real Madrid zum Sieg im Clásico

Highlights im VideoMbappé und Bellingham führen Real Madrid zum Sieg im Clásico

Sami Khedira, der mehrere Jahre für Real Madrid auflief und mehrere Titel einheimste mit den Königlichen, findet bei «Dazn» deutliche Worte: «Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass er ein herausragendes Spiel gemacht hat. Er hatte eine unheimlich gute Energie, guten Spirit, gute Aktionen, aber er macht sich das komplette Spiel mit dieser Aktion kaputt.»

Und weiter: «Du kannst ja sauer auf Xabi Alonso sein, aber was denkt sich denn Rodrygo? Was denkt sich die Mannschaft? Rodrygo ist ja nicht irgendein Kreisligakicker, den du jetzt mal reinbringst, um ihn im Clásico mitspielen zu lassen. Er ist ein herausragender Aussenspieler, der immer wieder auch einen Impact bringen kann. Du gibst ein komplett fatales Zeichen mit dieser Aktion. Geh‘ in die Kabine, sei beleidigt, aber zelebriere es nicht so! Du stehst nicht über der Mannschaft. Für mich ist so eine Aktion inakzeptabel.»

Rudelbildung beim Clásico. Nach dem Schlusspfiff fliegen im Bernabéu die Fetzen

Rudelbildung beim ClásicoNach dem Schlusspfiff fliegen im Bernabéu die Fetzen

Alonso selbst bewahrt nach dem Sieg einen kühlen Kopf und äussert sich diplomatisch: «Ich möchte mich auf die schönen, guten Dinge im Spiel konzentrieren. Wir haben es gut gemacht und Vini hatte einen grossen Anteil daran.» Ganz vom Tisch ist die Sache damit aber noch nicht. «Wir werden über seine Reaktion sprechen, ganz sicher. Wir werden das unter uns tun», so der 43-Jährige.

Wie weiter mit Vinicius Junior?

Vincius hat in Madrid zwar noch einen bis 2027 gültigen Vertrag, den angeblich beide Seiten gerne verlängern würden. Das Problem: Man findet beim Gehalt keinen gemeinsamen Nenner. Dem Nationalspieler sollen im Verlängerungsfall maximal 22 Millionen Euro Nettojahresgehalt angeboten worden sein. Vinicius soll jedoch 25 Millionen Euro plus einen Unterschriftsbonus fordern, um in etwa auf dasselbe Level von Teamkollege Kylian Mbappé zu kommen. Aktuell seien die Verhandlungen auf Eis gelegt.

Weitere Wutausbrüche helfen dem Brasilianer sicher nicht weiter, um seine Position zu stärken. In Saudi-Arabien stünden die Türen für den 25-Jährigen dagegen weit offen …

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

In einem hochstehenden Clásico setzt sich Real Madrid gegen Barcelona mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu Rudelbildungen, einem Handgemenge und zahlreichen Karten.

26.10.2025

Nati-Star verzaubert Sunderland. «Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Nati-Star verzaubert Sunderland«Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Beim Penalty verletzt. De Bruyne mit schwerer Muskelverletzung out

Beim Penalty verletztDe Bruyne mit schwerer Muskelverletzung out

Knall bei Italiens Rekordmeister. Juventus Turin trennt sich von Trainer Tudor

Knall bei Italiens RekordmeisterJuventus Turin trennt sich von Trainer Tudor

Söldner-Check. Athekame rettet Milan ++ Sommer und Akanji verlieren Spitzenspiel ++ Xhaka im Hoch

Söldner-CheckAthekame rettet Milan ++ Sommer und Akanji verlieren Spitzenspiel ++ Xhaka im Hoch

Sportchef macht Trainerdiplom. Ancillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

Sportchef macht TrainerdiplomAncillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

Häberli über Entlassung bei Servette: «In Luzern hat es mehr wehgetan»

Häberli über Entlassung bei Servette: «In Luzern hat es mehr wehgetan»

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

27.10.2025

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Vaduz – Carouge 3:1

Vaduz – Carouge 3:1

Challenge League | 11. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

