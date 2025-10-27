Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung 26.10.2025

Real Madrid gewinnt den Clásico gegen Barcelona 2:1 und baut die Tabellenführung aus. Und doch gibt es ordentlich Redebedarf in Madrid.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid schlägt Barcelona im Clásico 2:1 und baut den Tabellenvorsprung in der spanischen Liga auf fünf Punkte aus.

Real-Star Vinicius Junior wird in der 72. Minute ausgewechselt und flippt deshalb aus.

Real-Legende Sami Khedira nennt das Verhalten der Brasilianers «inakzeptabel», Trainer Xabi Alonso kündigt derweil ein klärendes Gespräch an. Mehr anzeigen

Wer den Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona gesehen hat, der dürfte sich über die Reaktion von Vinicius Junior bei dessen Auswechslung gewundert haben. Der Brasilianer kann es gar nicht fassen, trottet wild gestikulierend und fluchend wie ein Rohrspatz vom Platz. Am TV ist nicht zu hören, was Vinicius sagt. Manche Medien zitieren ihn allerdings mit den Worten: «Trainer, ich? Fick dich!» Alonso soll entgegnet haben: «Komm schon, Vini, verdammt.»

Am TV ist dagegen zu sehen, wie Vinicius kurz mit Rodrygo abklatscht und dann direkt in den Katakomben verschwindet. Dabei soll der Brasilianer noch gesagt haben: «Ich verlasse dieses Team. Ich gehe, lieber jetzt, ich gehe.» Knapp 72 Minuten sind da gespielt, Real führt 2:1 und dabei bleibt es bis am Schluss.

Sami Khedira, der mehrere Jahre für Real Madrid auflief und mehrere Titel einheimste mit den Königlichen, findet bei «Dazn» deutliche Worte: «Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass er ein herausragendes Spiel gemacht hat. Er hatte eine unheimlich gute Energie, guten Spirit, gute Aktionen, aber er macht sich das komplette Spiel mit dieser Aktion kaputt.»

Und weiter: «Du kannst ja sauer auf Xabi Alonso sein, aber was denkt sich denn Rodrygo? Was denkt sich die Mannschaft? Rodrygo ist ja nicht irgendein Kreisligakicker, den du jetzt mal reinbringst, um ihn im Clásico mitspielen zu lassen. Er ist ein herausragender Aussenspieler, der immer wieder auch einen Impact bringen kann. Du gibst ein komplett fatales Zeichen mit dieser Aktion. Geh‘ in die Kabine, sei beleidigt, aber zelebriere es nicht so! Du stehst nicht über der Mannschaft. Für mich ist so eine Aktion inakzeptabel.»

Alonso selbst bewahrt nach dem Sieg einen kühlen Kopf und äussert sich diplomatisch: «Ich möchte mich auf die schönen, guten Dinge im Spiel konzentrieren. Wir haben es gut gemacht und Vini hatte einen grossen Anteil daran.» Ganz vom Tisch ist die Sache damit aber noch nicht. «Wir werden über seine Reaktion sprechen, ganz sicher. Wir werden das unter uns tun», so der 43-Jährige.

Wie weiter mit Vinicius Junior?

Vincius hat in Madrid zwar noch einen bis 2027 gültigen Vertrag, den angeblich beide Seiten gerne verlängern würden. Das Problem: Man findet beim Gehalt keinen gemeinsamen Nenner. Dem Nationalspieler sollen im Verlängerungsfall maximal 22 Millionen Euro Nettojahresgehalt angeboten worden sein. Vinicius soll jedoch 25 Millionen Euro plus einen Unterschriftsbonus fordern, um in etwa auf dasselbe Level von Teamkollege Kylian Mbappé zu kommen. Aktuell seien die Verhandlungen auf Eis gelegt.

Weitere Wutausbrüche helfen dem Brasilianer sicher nicht weiter, um seine Position zu stärken. In Saudi-Arabien stünden die Türen für den 25-Jährigen dagegen weit offen …

Mehr zum Clásico

Real Madrid - Barcelona 2:1 LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26 26.10.2025