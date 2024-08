Zieht weiter nach Madrid: Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez verlässt Manchester City nach zwei Jahren und schliesst sich Atlético an. Keystone

Weltmeister Julian Alvarez verlässt Manchester City und wechselt nach Spanien zu Atlético Madrid. Der 24-jährige Argentinier unterschrieb bei den Madrilenen einen Vertrag über sechs Jahre.

Über die Ablösesumme machte keiner der beiden Vereine eine Angabe. Gemäss spanischen Medien soll sie bei 75 Millionen Euro liegen. Zehn Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen hinzukommen. Damit wäre Alvarez der zweitteuerste Einkauf in der Geschichte der «Colchoneros». Nur für João Felix bezahlte Atlético mehr. Der Portugiese kam 2019 für über 120 Millionen Euro von Benfica Lissabon.

In Manchester stand Alvarez im Sturmzentrum trotz seiner Qualitäten stets im Schatten von Erling Haaland. In zwei Jahren traf er in 103 Partien für die «Skyblues» 36 Mal. Als Teamkollege von Manuel Akanji gewann er unter anderem zweimal den Titel in der Premier League sowie einmal die Champions League.

