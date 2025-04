Barças Robert Lewandowski (hier im Duell mit Atléticos Robin Le Normand) ist in beneidenswerter Form. KEYSTONE

Der FC Barcelona trifft am Mittwochabend im Rückspiel des Copa-del-Rey-Halbfinals auf Atlético Madrid. Nach dem spektakulären 4:4 im Hinspiel müssen die Katalanen im Metropolitano gewinnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer spektakulären Partie verspielte der FC Barcelona gegen Atlético Madrid Ende Februar eine gute Ausgangsposition, um das Finale der Copa del Rey zu erreichen.

Nach einem 0:2-Rückstand führte das Team von Hansi Flick bis kurz vor Schluss mit 4:2, ehe man noch zwei späte zwei Gegentore kassierte.

Während Barça auf seine starke Offensive hofft, setzt Atlético auf ihre Mentalität und die Energie ihrer Fans. Mehr anzeigen

Das Hinspiel im Halbfinal-Duell der Copa del Rey zwischen Barcelona und Atlético Madrid war ein Krimi. Die Katalanen drehten die Partie zuhause nach einem 0:2-Rückstand zunächst in eine 4:2-Führung, mussten sich nach zwei Gegentoren in der Schlussphase aber mit einem 4:4 zufriedengeben. Nun ist für das Rückspiel (21 Uhr live auf blue Sport) auf dem Papier wieder alles offen.

Mit einem Sieg wären die Colchoneros im Finale. Trainer Diego Simeone setzt auf den Heimvorteil: «Die Präsenz der Fans gibt uns eine unglaubliche Energie. Die Kraft des Stadions hilft uns immer, grosse Ergebnisse zu erzielen», hält der Argentinier fest. Am Mittwochabend wird das Metropolitano mit knapp 70'000 Zuschauern einmal mehr ausverkauft sein.

«Es war ein umkämpftes und intensives Spiel gegen einen Gegner, der einen aussergewöhnlichen Fussball spielt, mit einer unglaublichen Spieldynamik, einer mutigen Mannschaft, die angreift und viel Druck ausübt», meint Simeone zum Hinspiel und ergänzt: «Wir müssen das Spiel dorthin verlegen, wo wir denken, dass wir sie verletzen können.»

Simeone: «Andere Neuner sollten von Lewandowski lernen»

Speziell im Auge müssen die Atlético-Spieler dabei Robert Lewandowski haben. Der 36-jährige Pole traf in sieben der letzten acht Liga-Spielen und ist mit 25 Treffern der beste Torjäger in der Meisterschaft. «Er will die Pichichi-Trophäe gewinnen», betonte Barça-Trainer Hansi Flick kürzlich.

Auch Simeone schwärmt von Barças Nummer 9: «Er spielt eine unglaubliche Saison, die Zahlen sind unglaublich. Was ich bei Fussballern immer bewundere, ist die Beständigkeit, die Arbeit, die Kontinuität – er hat in seiner ganzen Karriere eine Linie verfolgt. Er ist ein Spieler, den man bewundern sollte, und andere Neuner sollten ihn beobachten und von ihm lernen.»

Wer setzt sich im Trainer-Duell zwischen Diego Simeone und Hansi Flick durch? IMAGO/NurPhoto

Flick hofft, dass Lewa & Co. ihre Torgefahr und Formstärke ausspielen können. Im Kalenderjahr 2025 sind die Katalanen noch unbesiegt. In den letzten zwanzig Spielen gab es 17 Siege und 3 Remis. Vor allem die Offensive beeindruckt: 82 Treffer haben die Offensivstars um Lewa, Raphinha (13), Yamal (6) oder Torres (9) in der Liga schon erzielt – das sind satte 20 Tore mehr als Real Madrid.

Flick warnt: «Atlético weiss genau, was sie tun müssen»

Die Leistungen seiner Schützlinge freut den Deutschen: «Das ist kein Glück, sondern das Resultat harter Arbeit», so Flick. «Jetzt wollen wir das Finale erreichen, aber das ist nicht so einfach, denn Atlético hat einen fantastischen Trainer. Aber auch die Mannschaft ist sehr erfahren und sie weiss, wie man spielt. Sie sind wirklich überzeugt von dem, was sie tun wollen», hält der 60-Jährige fest.

Flick unterstreicht, dass man bis zum Schlusspfiff hoch konzentriert sein muss: «Sind sie immer bis zur letzten Sekunde da und wissen, wie sie zu spielen haben – es wird ein wirklich schwieriges Spiel für uns.»

Die beiden Teams trafen in der laufenden Spielzeit schon dreimal aufeinander. Vor dem 4:4 im Pokal Ende Februar gewann Atlético im Dezember (2:1), im letzten Duell Mitte März behielt Barça die Oberhand (4:2). Die Rojiblancos sind dabei die einzige Mannschaft, die in dieser Saison gegen Barcelona mehr als einmal eine Niederlage verhindern konnte – zudem haben sie mehr Tore (8) gegen die Katalanen geschossen als alle anderen Teams.

Wer sich am Mittwochabend durchsetzt, darf sich im Endspiel mit Real Madrid messen. Die Königlichen bodigten am Dienstagabend in einer spektakulären Partie Real Sociedad.

