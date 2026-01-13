  1. Privatkunden
Neuer Coach der Königlichen? Klopp reagiert auf Madrid-Gerücht: «Real bedeutet für die meisten Trainer Endstufe»

dpa

13.1.2026 - 16:40

Jürgen Klopp fühlt sich als «Global Head of Soccer» bei Red Bull «am richtigen Ort».
Jürgen Klopp fühlt sich als «Global Head of Soccer» bei Red Bull «am richtigen Ort».
Keystone

Bei Real Madrid wird Xabi Alonso beurlaubt – und schon geistert der Name Jürgen Klopp als möglicher Nachfolger in einigen Medien. Was Liverpools Ex-Meistercoach dazu sagt und was er von Alonso hält.

DPA

13.01.2026, 16:40

Jürgen Klopp hat aufgekommene Gerüchte über ein mögliches Trainer-Comeback bei Real Madrid als Nachfolger von Xabi Alonso im Keim erstickt. «Das hat natürlich mit mir gar nichts zu tun, und es hat in mir auch nichts ausgelöst», sagte der frühere Meistercoach des FC Liverpool beim österreichischen Sender ServusTV. Am Tag von Alonsos Entlassung bei den Königlichen habe er tatsächlich viele Nachrichten aufs Handy bekommen, «aber nicht aus Madrid».

Die Trennung des spanischen Rekordchampion vom früheren Leverkusener Meistertrainer nach nur rund einem halben Jahr habe ihn «wirklich überrascht», ergänzte Klopp (58): «Und dann haben ein paar Leute geschrieben, und ich habe unterschiedliche Emojis zurückgeschickt.»

Sky: Klopp weiter auf Reals Trainer-Liste 

Einen Tag nach dem verlorenen Supercup-Finale gegen Erzrivale FC Barcelona hatte Real die Trennung von seinem Ex-Spieler Alonso bekanntgegeben. Álvaro Arbeloa, der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft, wird die Profis um Superstar Kylian Mbappé vorerst betreuen.

LaLiga-Kommentator ordnet ein. Esser über Trainer-Knall in Madrid: «Es lag nicht nur an Alonso»

LaLiga-Kommentator ordnet einEsser über Trainer-Knall in Madrid: «Es lag nicht nur an Alonso»

Nach Sky-Informationen ist Klopp ein Kandidat bei Real Madrid, sollte sich der Club zu einer Neubesetzung auf dem Trainerstuhl im Sommer entscheiden. Real übe auf Klopp eine grosse Anziehungskraft aus, so Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg. Bei einem konkreten Angebot würde der aktuelle «Global Head of Soccer» bei Red Bull darüber ernsthaft nachdenken. 

Klopp: Job bei Real für viele Trainer «Endstufe»

Das Scheitern Alonsos in Madrid zeige, dass es im Profifussball immer weniger Zeit für Entwicklung gebe und dass «die Ansprüche bei Real natürlich riesengross» seien, so Klopp: «Das tut mir wirklich leid für ihn, weil ich halte ihn wirklich für einen grossartigen Trainer, und es wird für ihn natürlich auch weitergehen. Aber das war sein Verein und ich glaube, Real Madrid bedeutet für die meisten Trainer so Endstufe. Wenn man mal da ist, dann möchte man da bleiben.»

Keine Zukunft bei Red Bull?. Hoeness über Klopp: «Glaube nicht, dass er das ewig macht»

Keine Zukunft bei Red Bull?Hoeness über Klopp: «Glaube nicht, dass er das ewig macht»

Klopp spekulierte auch, woran Alonso gescheitert sein könnte. Als Nachfolger des Italieners Carlo Ancelotti, der das Starensemble eher mit langer Leine führte, sei es für den 44-Jährigen schwer gewesen. «Wenn du da hinkommst und versuchst dann ein paar neue Regeln einzubauen – das hat sich diesmal wohl als zu schwierig dargestellt.» 

Alonso jetzt nach Liverpool? Das sagt Klopp dazu

Dass Alonso schnell zu Klopps Ex-Club FC Liverpool in die Premier League wechselt, wo der aktuelle Trainer Arne Slot nicht unumstritten ist, glaubt der Deutsche nicht. Für die Verantwortlichen der Reds dürfte die Trainer-Entscheidung in Madrid keine Auswirkungen haben, «und ich glaube auch nicht, dass Xabi Alonso jetzt einfach heute in Madrid aufhört und morgen irgendwie bereitsteht, um woanders anzufangen».

Im kommenden Sommer sehe es jedoch anders aus, so Klopp. «Der Trainermarkt wird durchgemischt, und es ist nicht schlimm, das aus der Beobachterrolle mal mitzukriegen und nicht darüber nachdenken zu müssen, was das für einen selber bedeuten könnte.» Er fühle sich in seiner aktuellen Rolle als «Global Head of Soccer» bei Red Bull «am richtigen Ort».

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, ordnet die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid ein.

13.01.2026

FCB-Trainer Magnin: «Es gibt eine Geldstrafe für Übergewicht»

FC Basel-Trainer Ludovic Magnin über Gewichtsregeln nach der Weihnachtspause, sein eigenes Kampfgewicht und Ailton.

13.01.2026

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, ordnet die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid ein.

13.01.2026

PSG-Trainer Enrique nach denkwürdiger Niederlage : «Wir hätten den Sieg verdient»

PSG scheitert im Cup am Stadtrivalen Paris FC. Ein solch frühes Ausscheiden gab es zum letzten Mal 2014. Trotzdem bleibt der Trainer realistisch.

13.01.2026

FCB-Trainer Magnin: «Es gibt eine Geldstrafe für Übergewicht»

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

PSG-Trainer Enrique nach denkwürdiger Niederlage : «Wir hätten den Sieg verdient»

