Hansi Flick trauert vor dem Clásico um seinen verstorbenen Vater. Imago

Der Vater von Hansi Flick ist gestorben. Der FC Barcelona zeigt Mitgefühl – und spanische Medien wollen wissen, ob Flick beim Clásico auf der Bank sitzt oder nicht.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagabend reicht Barcelona im Clásico gegen Real Madrid ein Punkt, um den Meistertitel klarzumachen.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff ist der Vater von Barça-Trainer Hansi Flick verstorben.

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Ex-Bundestrainer Hansi Flick trauert um seinen gestorbenen Vater. Das teilte der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Clásico gegen Real Madrid mit. «Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei», schrieb der Verein auf X.

Spanische Medien berichteten, Flick wolle dennoch am Abend im Topspiel der spanischen Liga gegen Real an der Seitenlinie stehen. Der deutsche Coach sei im Teamquartier im Hotel Torre Melina und werde beim Clásico sein Team betreuen, schrieb beispielsweise «Mundo Deportivo».

Barça kann mit einem Punktgewinn den Meistertitel perfekt machen. Die Katalanen liegen elf Punkte vor Real.

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Auch Gegner Madrid richtet sich an Flick

Auch die Madrilenen kondolierten. «Real Madrid, sein Präsident und sein Vorstand bedauern zutiefst den Tod des Vaters von Hansi Flick, dem Trainer des FC Barcelona. Real Madrid möchte seiner Familie und allen Angehörigen sein tiefstes Beileid aussprechen», teilten die Königlichen in einer Erklärung mit.