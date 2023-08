Barcelona – Cadiz 2:0 LaLiga, 2. Spieltag, Saison 2023/24 20.08.2023

Ilkay Gündogan hat mit dem FC Barcelona seinen ersten Sieg in der spanischen Primera División eingefahren. Die Katalanen setzten sich am Sonntagabend zu Hause gegen den FC Cadiz mit 2:0 (0:0) durch.

Der deutsche Fussball-Nationalspieler Gündogan leitete mit einem perfekten Pass in den Strafraum das 1:0 durch Pedri in der 82. Minute ein. Die Entscheidung fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit, als Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski einen Abstoss von Nationalkeeper Marc-André ter Stegen zum erst neun Minuten zuvor eingewechselten Ferran Torres weiterleitete. Torres schloss aus zehn Metern eiskalt ab und liess die Hausherren, die auf ihren wegen einer Roten Karte gesperrten Trainer Xavi verzichten mussten, am zweiten Spieltag über den ersten Dreier jubeln.

FC Barcelona – Cadiz 2:0 (0:0). – Tore: 82. Pedri 1:0. 93. Ferran Torres 2:0.

dpa