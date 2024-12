Gewinne zwei VIP-Tickets inkl. Flug und Hotel für das Madrid-Derby Real vs. Atlético Für alle Liebhaber*innen des spanischen Spitzenfussballs: blue Sport und Alfa Romeo Schweiz schicken dich nach Madrid ins Estadio Santiago Bernabéu zum prestigeträchtigen LALIGA-Stadtderby zwischen Real und Atlético am 9. Februar 2025. 12.12.2024

Für alle Liebhaber*innen des spanischen Spitzenfussballs: blue Sport und Alfa Romeo Schweiz schicken dich nach Madrid ins Estadio Santiago Bernabéu zum prestigeträchtigen LALIGA-Stadtderby zwischen Real und Atlético am 9. Februar 2025.

Jan Arnet René Weder

Der Preis

blue Sport und Alfa Romeo Schweiz verlosen zwei VIP-Tickets für das Derbi madrileño in der LALIGA (23. Spieltag) am 9. Februar 2025, im Estadio Santiago Bernabéu. Im Preis inbegriffen sind: Exklusive Verpflegung im Hospitality-Bereich, Flug nach Madrid sowie eine Übernachtung in einem 4-Sterne-Hotel.

Hier teilnehmen

Form Validation Example Anrede – Keine – Herr Frau Keine Angabe

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ

Ort

E-Mail

Mobiltelefon



Vor dem Absenden des Formulars einen Haken setzen und damit auch den Teilnahmebedingungen zustimmen.



Kompakt Der Preis: 2 VIP-Tickets für das Madrider Stadtderby in der LALIGA zwischen Real und Atlético am 9. Februar 2025 (Spieldatum noch nicht bekannt), in Madrid.

Exklusive Verpflegung in der Off-Site-Hospitality-Area

1 Übernachtung für 2 Personen in einem 4-Sterne-Hotel (Doppelzimmer inkl. Frühstück) sowie 2 Linienflüge ab/bis Zürich nach Madrid (andere Abflughäfen auf Anfrage möglich).

Zudem wird ein Alfa Romeo Junior für die An- und Rückfahrt zum/ab dem Flughafen zur Verfügung gestellt.

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 26. Januar 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahmebedingungen werden mit Absenden des Formulars gemäss Wettbewerbsausschreibung (weiter unten) akzeptiert.

Flug, Hotel und der Alfa Romeo Junior werden zur Verfügung gestellt von Alfa Romeo Schweiz, die VIP-Tickets sind gesponsert von fussballreisen.com. Mehr anzeigen

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 26. Januar 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zudem muss die teilnehmende Person und/oder die Begleitperson im Besitz eines gültigen Führerausweises der Kategorie B sein.



Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG (blue Sport) behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.



Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG und Alfa Romeo Schweiz verwendet werden dürfen. blue Sport und Alfa Romeo Schweiz verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.



Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich. Flug und Hotel werden zur Verfügung gestellt von Alfa Romeo Schweiz, die VIP-Tickets sind gesponsert von fussballreisen.com.

Allgemeine Reisebedingungen Die Teilnehmer*innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Teilnehmer*innen und/oder die Begleitperson müssen im Besitz eines gültigen Führerausweises (Kategorie B) sein.

Die Teilnehmer*innen müssen über gültige Reisedokumente verfügen.

Die Teilnehmer*innen prüfen vor der Anmeldung die Reisedaten und garantieren eine Reisefähigkeit an den genannten Daten. Mehr anzeigen

Alfa Romeo Junior