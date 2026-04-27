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Real-Star fällt aus Kylian Mbappé am Oberschenkel verletzt

SDA

27.4.2026 - 14:17

Kylian Mbappé wird in den nächsten Tagen von medizinischem Personal betreut werden
Kylian Mbappé wird in den nächsten Tagen von medizinischem Personal betreut werden
Imago

Der französische Stürmer von Real Madrid, Kylian Mbappé, hat sich eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen, wie der spanische Klub am Montag bestätigt.

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:17

27.04.2026, 14:53

Der Klub gab jedoch nicht an, wie lange der Spieler ausfallen wird.

Der Captain der französischen Nationalmannschaft, der am Freitag in der Liga gegen Betis Sevilla (1:1) gegen Ende der Partie ausgewechselt wurde, hat sich laut der Diagnose der Madrider Ärzte eine Verletzung am «Semitendinosus-Muskel des linken Beins» zugezogen, einem Muskel, der zu den hinteren Oberschenkelmuskeln gehört und entlang des Oberschenkels verläuft.

Nach ersten Informationen der spanischen Presse dürfte Mbappé das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag verpassen, und sein Einsatz beim Clásico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Seine Teilnahme Ende Mai am Trainingslager der französischen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 ist daher vorerst nicht in Frage gestellt.

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