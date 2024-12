Athletic Bilbao – Real Madrid 2:1 LALIGA // 19. Runde // Saison 24/25 04.12.2024

Kylian Mbappé verschiesst erneut einen Penalty und kassiert mit Real Madrid in einem vorgezogenen Spiel der spanischen Meisterschaft eine 1:2-Niederlage bei Athletic Bilbao.

SDA

Mbappé war bereits vor einer Woche in der Champions League in Liverpool mit einem Penalty erfolglos geblieben. In Bilbao verpasste er in der 68. Minute das 1:1, das schliesslich Jude Bellingham gelang. Der Engländer traf zu Beginn der Schlussviertelstunde nach einem ungenügend abgewehrten Schuss von Mbappé. Nur zwei Minuten später gingen die Basken durch Gorka Guruzeta erneut in Führung und sicherten sich die drei Punkte.

Real Madrid hat bei einem weniger ausgetragenen Spiel vier Punkte Rückstand auf den Leader FC Barcelona.

Kylian Mbappé gelingt seit seinem Wechsel zu Real Madrid viel weniger als erwartet Keystone

sda