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Rückkehr nach Madrid? Das sagt Mourinho zu den Real-Gerüchten

dpa

2.5.2026 - 15:00

Benfica-Trainer José Mourinho: «Real Madrid hat sich bisher nicht bei mir gemeldet.»
Benfica-Trainer José Mourinho: «Real Madrid hat sich bisher nicht bei mir gemeldet.»
dpa

Noch winkt José Mourinho ab: Kein Anruf aus Madrid, Vertrag bei Benfica läuft. Doch bei Real brodelt die Gerüchteküche – wer könnte bei den Königlichen übernehmen, sollte Arbeloa geschasst werden?

DPA

02.05.2026, 15:00

Der portugiesische Startrainer José Mourinho hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Benfica Lissabon zu Real Madrid einen Dämpfer erteilt. «Nein, niemand von Real Madrid hat mit mir gesprochen, das kann ich garantieren», antwortete der 63-Jährige auf die Frage während einer Pressekonferenz, ob er in diesem Sommer bei den Königlichen anheuern werde.

Er könne dazu nichts weiter sagen. Zudem sei ja bekannt, dass sein Vertrag mit Benfica noch ein Jahr laufe, fügte Mourinho hinzu. Er hatte den Posten in Lissabon im September 2025 als Nachfolger von Bruno Lage übernommen, der nach einer Champions-League-Niederlage von seinen Aufgaben entbunden worden war.

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Auch Arbeloa bei Real schon längst unter Druck

Real-Trainer Álvaro Arbeloa leitet die Mannschaft von Real erst seit Januar. Dennoch steht der Nachfolger von Xabi Alonso schon unter starkem Druck, da der Club in der Champions League gegen Bayern München ausschied, in der Copa del Rey früh scheiterte und in La Liga mit elf Punkten Rückstand auf Barcelona zurückliegt.

Die spekulierfreudige Sportpresse nennt neben Mourinho auch Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp oder Massimiliano Allegri als mögliche Arbeloa-Nachfolger.

RCD Espanyol de Barcelona - Real Madrid CF
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