Nach dem Aus von Real Madrid in der Champions League wächst der Druck auf Trainer Carlo Ancelotti. Nach Informationen von Sky Sports News soll die Entlassung des Italieners sogar schon feststehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carlo Ancelotti gerät bei Real Madrid immer mehr unter Druck. In der Champions League sind die Königlichen ausgeschieden und in LaLiga beträgt der Rückstand auf Leader Barcelona vier Punkte.

Gemäss Sky Sport News soll sogar bereits feststehen, dass Ancelotti Real schon bald verlassen wird: Nach dem Finale der Copa del Rey am 26. April.

Ancelotti, dessen Vertrag bis 2026 läuft, sagt selbst: «Ob mein Vertrag endet oder nicht, ist für mich nicht wichtig. Es kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr.» Mehr anzeigen

Wie der englische TV-Sender Sky Sport News berichtet, soll Carlo Ancelotti Real Madrid nach dem Finale der Copa del Rey am 26. April verlassen – ganz egal, ob die Königlichen das Spiel gegen den FC Barcelona gewinnen oder verlieren.

Nach dem verdienten Aus im Viertelfinale der Champions League musste Ancelotti unweigerlich Fragen zu seiner Zukunft beantworten. Mögliche Rücktrittsgedanken verneinte er dabei klar. Dennoch wisse er nicht, wie seine Zukunft aussehe «und ich will es auch nicht», sagte der Italiener nach dem 1:2 im Rückspiel gegen den FC Arsenal am Mittwochabend.

Ancelotti ist seit 2021 wieder bei den Königlichen, gewann allein seitdem mit Real zweimal die Champions League und die spanische Meisterschaft. «Vielleicht entscheidet sich der Verein für einen Trainerwechsel, vielleicht dieses Jahr – oder nächstes Jahr, wenn mein Vertrag ausläuft, das spielt keine Rolle», sagte der 65-Jährige.

Der Vertrag von Ancelotti läuft bis Sommer 2026. «Wann immer ich Real verlasse, kann ich mich nur beim Klub bedanken – ob mein Vertrag endet oder nicht, ist für mich nicht wichtig», sagte der Coach und ergänzte: «Es kann morgen sein, in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr.»

Xabi Alonso will nicht über Zukunft sprechen

Als möglicher Nachfolger wird bereits Bayer Leverkusens Xabi Alonso gehandelt. «Das ist kein guter Moment, um über die Zukunft zu sprechen. Ich will nicht über Gerüchte und Spekulationen reden. Wir sind noch in der Saison und haben Ambitionen», erklärte der Trainer des deutschen Meisters am Freitag. Das Ausscheiden Reals in der Königsklasse bedeute «für uns nichts», sagte Alonso, dem aber auch kein Bekenntnis für die Erfüllung seines bis 2026 datierten Vertrages bei Bayer zu entlocken war.

Auch wilde Gerüchte um eine mögliche Anstellung von Jürgen Klopp bei Real machen die Runde. Laut der spanischen Zeitung «Sport» liebäugeln die Verantwortlichen der Madrilenen mit Klopp als möglichen Nachfolger für Ancelotti. Klopps Berater Marc Kosicke sagte dem TV-Sender Sky zu den aufkommenden Spekulationen: «Jürgen ist mit seiner neuen Rolle als Head of Global Soccer bei Red Bull sehr glücklich.»

