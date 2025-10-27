Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen In einem hochstehenden Clásico setzt sich Real Madrid gegen Barcelona mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu Rudelbildungen, einem Handgemenge und zahlreichen Karten. 26.10.2025

In einem hochstehenden Clásico setzt sich Real Madrid gegen Barcelona mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu Rudelbildungen, einem Handgemenge und zahlreichen Karten.

Real Madrid schlägt Barcelona im Clásico 2:1 und baut den Tabellenvorsprung in der spanischen Liga auf fünf Punkte aus.

Nach dem Schlusspfiff kommt es im Santiago Bernabéu zu mehreren Rudelbildungen.

Schiedsrichter César Soto Grado zückt im Nachgang der Partie sechsmal die gelbe und einmal die rote Karte. Mehr anzeigen

Der Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona endet im Chaos. Kurz vor dem Schlusspfiff sieht Barcelona-Mittelfeldspieler Pedri für ein Foul an Madrids Camavinga die Ampelkarte. Auf der Bank geht es sogleich drunter und drüber (siehe Video oben).

Kurz nach dem Schlusspfiff gehen die Auseinandersetzungen dann auf dem Platz weiter. Carvajal provoziert Yamal und erinnert diesen an seine Aussagen vor dem Spiel. Prompt kommt es erneut zu Handgreiflichkeiten und einer Rudelbildung.

1 Rote, 6 Gelbe Karten

Schlussendlich sieht Real-Ersatzgoalie Andrij Lunin ebenfalls die Rote Karte. Die «Marca» verweist auf das Schiedsrichter-Protokoll, das den Entscheid damit begründet, dass der Ukrainer seine Bank «mit aggressiver Haltung verlassen hatte, um zur gegnerischen Bank zu gehen, und von seinen eigenen Mitspielern zurückgehalten werden musste.»

In dem Handgemenge wurden neben Lunin noch sechs weitere Spieler verwarnt. So sahen Rodrygo, Vinícius und Militão bei Real Madrid sowie Fermín, Balde und Ferran bei Barcelona aufgrund ihres Verhaltens nach dem Schlusspfiff die gelbe Karte.

