  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rudelbildung beim Clásico Nach dem Schlusspfiff fliegen im Bernabéu die Fetzen

Tobias Benz

27.10.2025

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

In einem hochstehenden Clásico setzt sich Real Madrid gegen Barcelona mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu Rudelbildungen, einem Handgemenge und zahlreichen Karten.

26.10.2025

In einem hochstehenden Clásico setzt sich Real Madrid gegen Barcelona mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu Rudelbildungen, einem Handgemenge und zahlreichen Karten.

Tobias Benz

27.10.2025, 07:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Real Madrid schlägt Barcelona im Clásico 2:1 und baut den Tabellenvorsprung in der spanischen Liga auf fünf Punkte aus.
  • Nach dem Schlusspfiff kommt es im Santiago Bernabéu zu mehreren Rudelbildungen.
  • Schiedsrichter César Soto Grado zückt im Nachgang der Partie sechsmal die gelbe und einmal die rote Karte.
Mehr anzeigen

Der Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona endet im Chaos. Kurz vor dem Schlusspfiff sieht Barcelona-Mittelfeldspieler Pedri für ein Foul an Madrids Camavinga die Ampelkarte. Auf der Bank geht es sogleich drunter und drüber (siehe Video oben).

Kurz nach dem Schlusspfiff gehen die Auseinandersetzungen dann auf dem Platz weiter. Carvajal provoziert Yamal und erinnert diesen an seine Aussagen vor dem Spiel. Prompt kommt es erneut zu Handgreiflichkeiten und einer Rudelbildung. 

1 Rote, 6 Gelbe Karten

Schlussendlich sieht Real-Ersatzgoalie Andrij Lunin ebenfalls die Rote Karte. Die «Marca» verweist auf das Schiedsrichter-Protokoll, das den Entscheid damit begründet, dass der Ukrainer seine Bank «mit aggressiver Haltung verlassen hatte, um zur gegnerischen Bank zu gehen, und von seinen eigenen Mitspielern zurückgehalten werden musste.»

In dem Handgemenge wurden neben Lunin noch sechs weitere Spieler verwarnt. So sahen Rodrygo, Vinícius und Militão bei Real Madrid sowie Fermín, Balde und Ferran bei Barcelona aufgrund ihres Verhaltens nach dem Schlusspfiff die gelbe Karte.

Highlights im Video. Mbappé und Bellingham führen Real Madrid zum Sieg im Clásico

Highlights im VideoMbappé und Bellingham führen Real Madrid zum Sieg im Clásico

Das könnte dich auch interessieren

Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung

Vinicius ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Auswechslung

26.10.2025

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Meistgelesen

So dreist legen Betrüger in Zürich Wohnungssuchende rein – eine Warnung
IV-Gutachter sollen Patient absichtlich falsch beurteilt haben
Diese Mega-Mine ist der Motor der globalen Energiewende
Gefahrenstufe 3: Bund warnt vor heftigem Schneefall am Montag
Bund warnt vor starker Rauchentwicklung – «schliessen sie die Fenster»

Fussball-News

Sportchef macht Trainerdiplom. Ancillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

Sportchef macht TrainerdiplomAncillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauer. Magnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauerMagnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

Bundesliga. Leverkusen schlägt unter Hjulmand auch Freiburg

BundesligaLeverkusen schlägt unter Hjulmand auch Freiburg

Video-Highlights. Ayé schiesst Servette mit Doppelpack zu Sieg über Lugano

Video-HighlightsAyé schiesst Servette mit Doppelpack zu Sieg über Lugano

Video-Highlights. Der Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen

Video-HighlightsDer Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen