  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Harte Strafe nach Faustschlag Saragossa-Goalie wird lange gesperrt

dpa

29.4.2026 - 17:26

Eklat in Spanien: Brutalo-Attacke von Saragossa-Goalie

Eklat in Spanien: Brutalo-Attacke von Saragossa-Goalie

Brutale Attacke in der zweiten spanischen Liga. Argentiniens Ex-Nationalspieler Esteban Andrada von Real Saragossa geht nach einem Platzverweise auf Huesca-Spieler Jorge Pulido los und haut ihn um.

27.04.2026

Ein Faustschlag, Tumulte und sogar Polizei auf dem Platz: Warum Esteban Andrada nach dem Derby in Aragonien jetzt für 13 Spiele gesperrt ist.

DPA

29.04.2026, 17:26

29.04.2026, 17:30

Torwart Esteban Andrada fehlt nach seinem heftigen Ausraster mit Faustschlag Real Saragossa in den kommenden 13 Spielen. Das teilte der spanische Fussballverband RFEF mit. Der 35 Jahre alte Argentinier hatte am vergangenen Sonntag Gelb-Rot gesehen, was automatisch zu einer Sperre von einer Partie führt. 12 Spiele wurde er dann noch für die grobe Tätlichkeit gesperrt, die nach seinem Platzverweis folgte.

Andrada hatte im Zweitliga-Abstiegsduell bei SD Huesca – einem Derby der Region Aragonien – komplett die Nerven verloren. Den gegnerischen Kapitän Jorge Pulido hatte er mit einem Faustschlag niedergestreckt.

Eklat in Spanien. Saragossa-Goalie brennen komplett die Sicherungen durch

Eklat in SpanienSaragossa-Goalie brennen komplett die Sicherungen durch

In den sozialen Netzwerken wurde der Eklat intensiv diskutiert, spanische TV-Sender zeigten und kommentierten ihn immer wieder. Die meisten spanischen Sportzeitungen bezeichneten die nun verhängte Strafe als «historisch». 

Was war passiert? Die Gäste lagen in der achten Minute der Nachspielzeit mit 0:1 zurück und drängten auf den Ausgleich. Als der Schiedsrichter eine Szene am VAR überprüfte, sprach ihn Andrada an. Huesca-Kapitän Pulido stellte sich dem Torwart in den Weg und wurde von diesem kräftig weggestossen. Andrada sah daraufhin Gelb-Rot – und verlor die Kontrolle. 

Nach seinem Faustschlag kam es zu Tumulten auf dem Platz. Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage erst nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte.

Andrada zeigt Reue

Nach dem Spiel zeigte sich Andrada reumütig. «Ich bedauere es sehr», sagte der sichtlich betroffene Argentinier mehrfach. So etwas sei ihm in seiner Karriere nie passiert, ihm seien einfach die Sicherungen durchgebrannt. Er bitte Pulido um Verzeihung und akzeptiere die Konsequenzen.

Andrada ist ein erfahrener Torhüter, der vor einigen Jahren unter anderem vier Spiele für die argentinische Nationalmannschaft absolvierte und vor seinem Wechsel nach Saragossa im vergangenen Sommer mit dem mexikanischen Verein CF Monterrey an der Club-WM in den USA teilgenommen hatte.

PSG – Bayern 5:4

PSG – Bayern 5:4

UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

28.04.2026

Meistgelesen

So geht's weiter, wenn der Wal aus dem Kahn schwimmt +++ «Tier dürfte kaum überleben»
Serienbetrügerin gab sich als Constantin-Nichte aus – jetzt muss sie hinter Gitter
«The Ski must go on» – Ramon Zenhäusern setzt seine Karriere fort

Videos aus dem Ressort

PSG schlägt zurück: Kvaratskhelia trifft zum Ausgleich

PSG schlägt zurück: Kvaratskhelia trifft zum Ausgleich

28.04.2026

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

15.11.2025

Beat Signer: «Neuer Anlauf für beide Teams auf den ersten Titel»

Beat Signer: «Neuer Anlauf für beide Teams auf den ersten Titel»

Kommentator Beat Signer meldet sich aus Madrid mit den letzten News vor dem Hinspiel zwischen Atlético und Arsenal.

29.04.2026

PSG schlägt zurück: Kvaratskhelia trifft zum Ausgleich

PSG schlägt zurück: Kvaratskhelia trifft zum Ausgleich

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Beat Signer: «Neuer Anlauf für beide Teams auf den ersten Titel»

Beat Signer: «Neuer Anlauf für beide Teams auf den ersten Titel»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Fehlendes Barrage-Stadion. Aarau-Boss Burki kritisiert GC scharf: «Eine absolute Katastrophe»

Fehlendes Barrage-StadionAarau-Boss Burki kritisiert GC scharf: «Eine absolute Katastrophe»

Franzose verlässt den Klub im Sommer. Zum Abschied aus Madrid will Antoine Griezmann eine alte Wunde stillen

Franzose verlässt den Klub im SommerZum Abschied aus Madrid will Antoine Griezmann eine alte Wunde stillen

Reaktionen zu #PSGFCB. «Das muss das beste Fussballspiel aller Zeiten sein»

Reaktionen zu #PSGFCB«Das muss das beste Fussballspiel aller Zeiten sein»

Stimmen zum Spiel. Kimmich: «Auch Paris hatte das Gefühl, dass wir das bessere Team waren»

Stimmen zum SpielKimmich: «Auch Paris hatte das Gefühl, dass wir das bessere Team waren»

Unrühmlicher Rekord für Neuer. Die Zahlen zur Halbfinal-Show von PSG und Bayern

Unrühmlicher Rekord für NeuerDie Zahlen zur Halbfinal-Show von PSG und Bayern