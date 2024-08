Ricardo Rodriguez spielt auch künftig in einer Top-5-Liga. Bild: Imago

Wie von blue Sport angekündigt: Nati-Star Ricardo Rodriguez und Betis Sevilla haben sich auf einen Zweijahresvertrag geeinigt.

Auch Inter Mailand, Hoffenheim, sowie türkische und saudi-arabische Klubs haben Interesse am Nati-Verteidiger gezeigt. Mehr anzeigen

Ricardo Rodriguez, der vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Papi wurde und bis Ende Juni bei Torino unter Vertrag stand, wechselt in die LaLiga zu Betis Sevilla. Laut Information von blue Sport hat sich der 31-Jährige mit dem Siebtplatzierten der letzten Saison auf einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 geeinigt. Noch fehlt der medizinische Check und die Unterschrift.

Erstmals in seiner Karriere wird Rodriguez nun also im Heimatland seines Vaters José spielen. Ricardos älterer Bruder Roberto (34), der den Transfer von A bis Z begleitet hat, freut sich. «Betis Sevilla ist eine Top-Adresse. Für Rici geht ein Wunsch in Erfüllung. Die ganze Familie ist happy, dass es so gekommen ist.»

Nebst Betis Sevilla haben auch Inter Mailand, Hoffenheim, sowie auch türkische und saudi-arabische Klubs Interesse an unserem Nati-Verteidiger gezeigt – das Rennen um Rodriguez hat nun aber Betis Sevilla gemacht.