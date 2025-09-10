  1. Privatkunden
Einzug verzögert sich Noch keine Barça-Spiele im Camp Nou

SDA

10.9.2025 - 13:32

Das Camp Nou befindet sich weiter im Bau
Das Camp Nou befindet sich weiter im Bau
Keystone

Der FC Barcelona und seine Anhänger müssen erneut Geduld beweisen. Der Einzug ins Camp Nou verzögert sich abermals.

Keystone-SDA

10.09.2025, 13:32

10.09.2025, 14:25

Eigentlich hätte der FC Barcelona seine Heimspiele in dieser Saison im frisch renovierten Stadion austragen wollen. Doch die Bauarbeiten dauern an und die Bewilligung der Stadt, dennoch im Camp Nou auflaufen zu dürfen, erhielten die Katalanen nicht, wie der Klub mitteilt.

Allem Anschein nach wird Barcelonas erstes Heimspiel der Saison gegen Valencia am Sonntag nun im Estadi Johan Cruyff ausgetragen. Die Spielstätte bietet zwar nur Platz für 6000 Fans, die Liga schreibt ein Fassungsvermögen von 8000 vor. Dennoch wurde das Stadion als Austragungsort vorerst bewilligt.

Meistgelesen

Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das musst du wissen
Kamala Harris bricht ihr Schweigen und kritisiert Biden
Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet

Videos aus dem Ressort

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Der Abgang vom FC Zürich ist für Mirlind Kryeziu nicht wunschgemäss verlaufen. Der Verteidiger spricht offen über die grössten Schwierigkeiten seines ehemaligen Vereins und blickt in die Zukunft voraus.

10.09.2025

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

STORY: Am Mittwoch wurde bei Bayer Leverkusen der neue Trainer vorgestellt: Kasper Hjulmand ist Nachfolger des zuvor entlassenen Niederländers Erik ten Hag, der nach nur zwei Monaten im Amt gehen musste. Hjulmand war von 2020 bis 2024 dänischer Nationaltrainer: Kasper Hjulmand, Neuer Trainer Bayer Leverkusen: «Ich bin sehr anspruchsvoll. Ich verlange harte Disziplin. Bin anspruchsvoll auf und neben dem Platz. Ich sehe überall Optimierungsmöglichkeiten. Das verlange ich von mir selbst, von den Spielern und vom Trainerstab. Aber ich schreie niemanden an. Ich muss niemanden fertigmachen, um zu zeigen, dass ich eine starke Führungspersönlichkeit bin. Mir geht es darum, Dinge gemeinsam zu tun und die Menschen um mich herum zu stärken, damit sie sich stark fühlen und sie selbst sein können. Ich treffe jeden Tag Entscheidungen. Ich entscheide, was zu tun ist. Für manche ist das eine sanfte Art, Dinge zu tun. Für mich ist es genauso hart, wie ständig Leute anzuschreien. Ich bin einfach ich selbst.» Schon am Freitag steht Hjulmands erste grosse Aufgabe an:  Der schwach in die Saison gestartete Vizemeister Leverkusen empfängt am 3. Bundesligaspieltag Eintracht Frankfurt in der Bayarena.

10.09.2025

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Ab Dienstagabend flitzt der Puck in der Schweiz! Reto Suri freut sich auf die neue National-League-Saison und wagt bei blue Sport eine Prognose.

08.09.2025

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Wird Manu sicher nicht Nein sagen». Goalie-Legende Neuer könnte laut Berater DFB-Comeback geben

«Wird Manu sicher nicht Nein sagen»Goalie-Legende Neuer könnte laut Berater DFB-Comeback geben

Fünferpack von Haaland in WM-Quali. So viele Tore hat in Europa seit fast 50 Jahren keiner erzielt

Fünferpack von Haaland in WM-QualiSo viele Tore hat in Europa seit fast 50 Jahren keiner erzielt

WM-Qualifikation. Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs

WM-QualifikationBolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs