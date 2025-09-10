Das Camp Nou befindet sich weiter im Bau Keystone

Der FC Barcelona und seine Anhänger müssen erneut Geduld beweisen. Der Einzug ins Camp Nou verzögert sich abermals.

Keystone-SDA SDA

Eigentlich hätte der FC Barcelona seine Heimspiele in dieser Saison im frisch renovierten Stadion austragen wollen. Doch die Bauarbeiten dauern an und die Bewilligung der Stadt, dennoch im Camp Nou auflaufen zu dürfen, erhielten die Katalanen nicht, wie der Klub mitteilt.

Allem Anschein nach wird Barcelonas erstes Heimspiel der Saison gegen Valencia am Sonntag nun im Estadi Johan Cruyff ausgetragen. Die Spielstätte bietet zwar nur Platz für 6000 Fans, die Liga schreibt ein Fassungsvermögen von 8000 vor. Dennoch wurde das Stadion als Austragungsort vorerst bewilligt.