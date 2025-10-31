  1. Privatkunden
Megatalent versauert auf Real-Bank Olympique Lyon will Endrick erlösen und garantiert Spielzeit 

Mattéo Mayasi

31.10.2025

Endrick sitzt seit Ende September auf der Bank.
Endrick sitzt seit Ende September auf der Bank.
IMAGO/NurPhoto

Der 19-jährige Brasilianer Endrick wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz für Real Madrid in dieser Saison. Olympique Lyon will das Super-Talent nun anscheinend ausleihen. Dieses stellt aber einige Bedingungen.

Mattéo Mayasi

31.10.2025, 18:30

31.10.2025, 19:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 19-jährige Brasilianer Endrick hat in dieser Saison noch keinen Einsatz für Real Madrid absolviert. Nach einer Verletzung und aufgrund starker Konkurrenz durch Mbappé, Vinícius Júnior und Rodrygo kommt der Youngster kaum zum Zug.
  • Laut Insider Fabrizio Romano zeigt Olympique Lyon Interesse an einer Leihe im Winter, um Endrick mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Sein Umfeld betont jedoch: Kein endgültiger Abschied von Real, aber regelmässige Einsätze und ein Klub aus einer Topliga sollen garantiert sein.
Mehr anzeigen

Der junge Stürmer hat es schwer, sich bei Real Madrid gegen Superstars wie Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Rodrygo durchzusetzen – zumal der Trainerwechsel von Carlo Ancelotti zu Xabi Alonso zusätzliche Konkurrenzkämpfe ausgelöst hat.

Zu Saisonbeginn bremste ihn zudem eine Verletzung, wodurch er die ersten Spiele verpasste. Während der Länderspielpause im Oktober nutzte Endrick die Zeit zur Regeneration – und gönnte sich eine kurze Auszeit mit seiner Frau, um Energie zu tanken.

Nun könnte sich für das brasilianische Top-Talent ein Neuanfang ergeben: Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano zeigt Olympique Lyon Interesse an einer Leihe im Winter. Das würde Endrick die Möglichkeit geben, regelmässig Spielpraxis zu sammeln und sich in einer europäischen Topliga zu beweisen.

Das Umfeld des Spielers soll laut Berichten klare Kriterien für seine Entwicklung festgelegt haben: Kein permanenter Abschied von Real Madrid, eine garantierte Spielzeit, Teilnahme an der Champions League und es muss auch ein Wechsel in eine der fünf grossen europäischen Ligen sein. Diese Bedingungen erfüllt Lyon – ein Transfer im Januar scheint daher realistisch. Wie sich Endricks Karriere nach seinem Wechsel von Palmeiras weiterentwickelt, bleibt mit Spannung zu beobachten.

