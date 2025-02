43. Minute: Rayo-Ausgleich wird annulliert – zu Recht? 17.02.2025

Der FC Barcelona kommt zuhause gegen Rayo Vallecano zu einem 1:0-Erfolg. Zu reden gibt eine Szene kurz vor dem Pausenpfiff, als der vermeintliche Ausgleich vom Schiedsrichter annulliert wird.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Barcelona geht gegen Rayo Vallecano mit einer knappen 1:0-Pausenführung in die Kabine.

Fast hätten die Katalanen kurz vor Ende der ersten Halbzeit den Ausgleich kassiert, doch die Fahne des Assistenten geht hoch. Bei der hohen Hereingabe von Rayos Pathé Ciss auf Mitspieler Jorge De Frutos liegt aber keine Abseitsposition vor.

Der Unparteiische bewertet aber ein aktives Eingreifen von Randy Nteka, der Barça-Abwehrspieler Iñigo Martínez blockt. Die Szene wird heiss diskutiert. Mehr anzeigen

Der FC Barcelona ist in der ersten halben Stunde überlegen und geht durch einen von Robert Lewandowski verwandelten Elfmeter verdient in Führung. Doch vor der Pause wird Rayo Vallecano plötzlich besser und dominiert das Spielgeschehen – und trifft in der 43. Minute auch ins Tor.

Allerdings hebt der Assistent mit ein wenig Verzögerung die Fahne – und auch der VAR mischt sich nicht ein. So zählt der vermeintliche Ausgleich von Jorge De Frutos nicht.

Der Schiedsrichter hat das Einsteigen von Rayo-Stürmer Randy Nteka als aktiv gewertet, weil Iñigo Martínez nicht an ihm vorbeikommen kann und so keine Chance hat, den Schuss von Jorge De Frutos zu blocken. Eine harte, aber wohl letztlich richtige Entscheidung.

Rayo-Goalie Augusto Batalla zeigt nach der 0:1-Pleite im Interview Grösse: «Ich will nicht über die Penalty-Szene sprechen – nicht wegen der Konsequenzen, sondern aus Respekt für das, was die Schiedsrichter jeweils leisten.»