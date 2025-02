Der FC Barcelona hat gegen Atlético Madrid im Cup-Halbfinal eine gute Ausgangsposition verspielt. In einem spektakulären Spiel trennen sich die beiden Teams 4:4. Die Reaktionen auf die irre Hinspiel-Partie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Barcelona vergibt im Hinspiel des Cup-Halbfinals in einer spektakulären Partie gegen Atlético Madrid eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Der LaLiga-Leader drehte die Partie zu Hause nach einem 0:2-Rückstand zunächst in eine 4:2-Führung, musste sich nach zwei Gegentoren in der Schlussphase aber mit einem 4:4 zufriedengeben.

Julian Alvarez (1.) und Antoine Griezmann (6.) hatten zunächst für einen Blitz-Start der Gäste gesorgt. «Als wir 2:0 in Führung gingen, sagte ich mir: ‹Lass dich nicht zu sehr hinreissen, feiere nicht zu viel, denn es wird nicht so einfach wie es aussieht›. Die Leute wollen mir weismachen, dass alles glattläuft, aber ich weiss es besser. Ich wusste, dass es nicht so einfach sein würde», erläutert Atlético-Coach Diego Simeone.

In der Tat gelang Barça durch einen Doppelschlag von Pedri (19.) und Pau Cubarsí (21.) der schnelle Ausgleich. Inigo Martinez (41.) sorgte noch vor dem Ende einer höchst unterhaltsamen ersten Halbzeit für die 3:2-Führung, die der eingewechselte Robert Lewandowski (74.) nach dem Seitenwechsel ausbaute.

«Zweifel bei Barça spürbar»

Simeone gesteht: «Beim 4:2 hatte ich das Gefühl: ‹Okay, jetzt haben wir wirklich zu kämpfen, wir leiden da draussen.› Aber dann, beim 4:3, waren wir ganz nah dran, wieder auszugleichen. Und als wir schliesslich das 4:4 schafften, war das der krönende Abschluss eines Abends, der unsere Fans zweifellos absolut begeistert hat.»

So retteten Marcos Llorente (84.) und Alexander Sörloth (93.) Atlético noch das Remis. «Schon als ich heute Morgen aufgewacht bin, wusste ich, dass ich einen Treffer schiessen würde», sagt der glückliche Norweger, der in der 68. Minute eingewechselt wurde. Llorente bedauert gar hinterher, dass die Partie nicht noch ein bisschen länger gedauert habe, weil beim Gegner «Zweifel spürbar» gewesen seien.

Marcos Llorente nach seinem Tor. KEYSTONE

Doch auch Llorente gesteht, dass die Katalanen einen grossen Teil des Spiels dominiert haben.

Spiel top, Schlussphase flop

Barça-Verteidiger Inigo Martinez sieht das Remis deshalb trotzdem positiv. «Wir waren weit überlegen (...). Dieses Spiel hätte leicht 6:2 ausgehen können.» Doch der Start und die Schlussphase seien nicht gut gewesen. «Wenn man Spielern dieser Qualität Geschenke macht, bestrafen sie einen», hält der 33-Jährige fest.

Sein Chef Hansi Flick ist wirklich «enttäuscht über das Ergebnis.» Aber das Spiel, das man heute gezeigt habe, sei wirklich grossartig gewesen, unterstrich der Deutsche. «Aber wir müssen auch über die Gegentore sprechen, denn das hätte nicht passieren dürfen», mahnt er.

Nach 4:4 gegen Atlético: Barça-Coach Flick «enttäuscht» vom Ergebnis 26.02.2025

Nun ist für das Rückspiel am 2. April in Madrid wieder alles offen – die gute Ausgangslage für das anvisierte Pokalfinale hat die Flick-Truppe verspielt. «Acht Tore, die nichts wert sind», titelte «Marca» passend.

Im zweiten Halbfinal-Duell tritt Real Madrid an diesem Mittwoch zum Hinspiel bei Real Sociedad San Sebastian an. blue Sport zeigt die Partie ab 21 Uhr live.

