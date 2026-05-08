Fällt vorerst aus und muss eine halbe Million Euro Busse bezahlen: Real Madrids Federico Valverde. Bild: Keystone

Real Madrid büsst seine Spieler Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni nach deren tätlicher Auseinandersetzung in der Garderobe mit einer Busse von je 500'000 Euro, spricht aber keine Sperre aus.

Keystone-SDA SDA

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Real Madrid erklärte in einer Medienmitteilung, dass es gegen die beiden fehlbaren Spieler keine sportlichen Sanktionen gebe. Mit dieser Geldstrafe sei «das interne Verfahren» gegen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni abgeschlossen. «Die Spieler haben ihr aufrichtiges Bedauern zum Ausdruck gebracht und sich gegenseitig entschuldigt», fügte der Verein hinzu.

Der Uruguayer Valverde und der Franzose Tchouaméni hatten sich schon länger einen eigentlichen Machtkampf im Team geliefert, am Donnerstag war er eskaliert. Nach einer Auseinandersetzung musste Valverde sogar in Spitalpflege.

Während Tchouaméni am Freitag am Training teilnahm, steht Valverde für den Clasico gegen Barcelona nicht zur Verfügung und muss sich aufgrund einer Kopfverletzung «10 bis 14 Tage ausruhen», hatte der Madrider Verein am Donnerstagabend mitgeteilt.