Video-Highlights Real macht Traumfinale im spanischen Supercup perfekt

dpa

8.1.2026 - 23:07

Real Madrid – Atlético Madrid 2:1

Real Madrid – Atlético Madrid 2:1

08.01.2026

Real Madrid setzt sich im Supercup-Halbfinale gegen Atlético Madrid durch. Im Endspiel kommt es zum El Clásico. Real-Coach Xabi Alonso winkt der erste Titel.

DPA

08.01.2026, 23:07

08.01.2026, 23:11

Real Madrid mit Startrainer Xabi Alonso ist dem FC Barcelona ins Finale des spanischen Supercups gefolgt. Die Königlichen gewannen ihr Halbfinale in Dschidda in Saudi-Arabien 2:1 (1:0) gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid. Barça hatte bereits am Mittwoch mit einem 5:0-Kantersieg im Duell mit Athletic Bilbao das Ticket fürs Endspiel gelöst. Das Finale findet am Sonntag (20.00 Uhr) ebenfalls in Dschidda statt.

Der uruguayische Nationalspieler Federico Valverde mit einem Freistosshammer in der zweiten Minute sowie Rodrygo nach dem Seitenwechsel (55.) brachten Real mit ihren Treffern in einer ausgeglichenen Partie auf die Siegerstrasse. Zwar kam Atlético durch ein Kopfballtor des Norwegers Alexander Sørloth zum schnellen 1:2 (58.), der Ausgleich gelang der Mannschaft von Coach Diego Simeone aber nicht mehr.

Alonso weiter mit der Chance auf den ersten Titel

Siemones Gegenüber Alonso hat derweil weiter die Chance, am Sonntag seinen ersten Titel als Real-Coach zu feiern und die Kritiker zumindest vorerst etwas verstummen zu lassen. Vor wenigen Wochen stand der frühere Coach von Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge kurz vor dem Aus. Der 44-Jährige war im vergangenen Sommer aus Leverkusen zu den Königlichen gewechselt.

