Arbeloa übernimmt Nach Pleite gegen Barça: Xabi Alonso nicht mehr Trainer von Real Madrid

Syl Battistuzzi

12.1.2026

Xabi Alonso muss Real verlassen.
Xabi Alonso muss Real verlassen.
KEYSTONE

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Wie der Verein mitteilt, wird der Vertrag mit dem 44-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Alvaro Arbeloa tritt die Nachfolge an.

Syl Battistuzzi

12.01.2026, 18:26

12.01.2026, 20:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Sommer trat Xabi Alonso die Nachfolge von Carlo Ancelotti als Cheftrainer von Real Madrid an. Nach nur etwas mehr als sieben Monaten ist das Kapitel schon beendet.
  • Der Verein und Xabi Alonso haben «einvernehmlich beschlossen», seine Tätigkeit als Trainer der ersten Mannschaft zu beenden, teilt Real Madrid am Montagabend mit.
Mehr anzeigen

Xabi Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen gestossen. Nach etwas mehr als einem halben Jahr wurde der Vertrag nun «in gegenseitigem Einvernehmen» aufgelöst, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt.

Die Nachfolge ist bereits geklärt

Die Nachfolge wird vom ehemaligen Fussballer Alvaro Arbeloa angetreten. An der Seite von Alonso wurde Arbeloa 2010 mit Spanien Weltmeister, von 2009 bis 2016 trug er zudem das Trikot von Real. Für den Verein bestritt er insgesamt 154 Spiele. Bis anhin trainierte Arbeloa die Reservemannschaft von Real Madrid.

Alvaro Arbeloa wird befördert.
Alvaro Arbeloa wird befördert.
IMAGO/AFLOSPORT

Die Entlassung von Alonso erfolgt einen Tag nach der Niederlage im Final des spanischen Supercups. Dem Erzrivalen Barcelona waren die Madrilenen mit 2:3 unterlegen. In der Liga steht Real Madrid aktuell auf dem 2. Platz, vier Punkte hinter dem FC Barcelona. In der Champions League steht der Verein auf dem 7. Rang.

Weniger erfolgreich als in Leverkusen

Die Auflösung des Vertrags ist ein erster Rückschlag in der Trainerkarriere von Alonso. Zuvor war er von 2022 bis 2025 Trainer von Bundesligist Bayer Leverkusen gewesen. Dort hatte er grosse Erfolge gefeiert.

In der Saison 2023/2024 coachte Alonso Leverkusen zum ersten Meistertitel in der Geschichte des Vereins. In derselben Spielzeit wurde Leverkusen zudem DFB-Pokalsieger.

Mit dementsprechend grossen Erwartungen hatten die Madrilenen ihren Ex-Profi als Coach verpflichtet. Und zunächst sah auch alles nach einer Erfolgsgeschichte aus: Nach dem Halbfinale bei der Klub-WM im Sommer konnte Alonso zu Beginn dieser Saison in den ersten 14 Pflichtspielen 13 Siege bejubeln. Es war der beste Saisonstart, den die Königlichen jemals hatten.

Doch ausgerechnet bei seinem früheren Verein, dem FC Liverpool (0:1), Anfang November in der Champions League startete die Talfahrt für den Spanier mit dem Starensemble. Die Wende gelang ihm nicht mehr.

Videos zum Thema

Barcelona – Real Madrid 3:2

Barcelona – Real Madrid 3:2

Der FC Barcelona gewinnt wie schon im Vorjahr den spanischen Supercup. Die Katalanen setzen sich in einem spektakulären Final in Dschidda in Saudi-Arabien mit 3:2 gegen Erzrivale Real Madrid durch.

11.01.2026

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zeigt sich Real-Trainer Xabi Alonso enttäuscht.

12.01.2026

Petric: «Ich fände es schade, wenn Real Alonso jetzt entlässt»

Petric: «Ich fände es schade, wenn Real Alonso jetzt entlässt»

Real Madrid kann auch in der Champions League seine Negativserie nicht stoppen. Für Trainer Xabi Alonso kann das schwere Folgen haben. Die Einschätzung im blue Sport Studio nach der 1:2-Niederlage der Königlichen gegen Manchester City.

10.12.2025

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zeigt sich Real-Trainer Xabi Alonso enttäuscht.

12.01.2026

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mit seinen zwei Toren sichert sich Raphinha dem FC Barcelona die Supercopa 2026. Sein Trainer hansi Flick ist froh ihn im Team zu haben.

12.01.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

