Dean Huijsen spielte im Viertelfinal der Nations League für Spanien gegen die Niederlande, das Heimatland seiner Eltern

Real Madrid verstärkt seine Abwehr mit dem spanischen Nationalspieler Dean Huijsen.

Der 20-jährige Innenverteidiger unterschrieb einen ab Anfang Juni für fünf Jahre gültigen Vertrag, wie der spanische Klub vermeldet.

Der 1,95 m grosse Huijsen schaffte in der aktuellen Saison bei Bournemouth in der Premier League den Durchbruch und kam in diesem Jahr zu seinen ersten Einsätzen für das spanische Nationalteam. Die Ablösesumme für den spanisch-niederländischen Doppelbürger beträgt die vertraglich festgeschriebenen 50 Millionen Pfund (ca. 55 Mio. Franken), wie Bournemouth festhielt.

Huijsen steht Real Madrid mit dem zukünftigen Trainer Xabi Alonso bereits für die Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) zur Verfügung.

