Las Palmas – Real Madrid 1:1 LALIGA, 3. Runde, Saison 24/25 29.08.2024

Real Madrid lässt im dritten Meisterschaftsspiel erneut Punkte liegen. Das Starensemble von Trainer Carlo Ancelotti muss sich bei UD Las Palmas mit einem 1:1 begnügen.

SDA

Für den spanischen Meister und Champions-League-Sieger war es nach dem 1:1 zum Saisonauftakt bei Mallorca bereits das zweite Unentschieden in der noch jungen Meisterschaft. Damit ist der Rückstand auf den verlustpunktlosen Erzrivalen FC Barcelona schon auf vier Punkte angewachsen.

Vinicius Junior rettete Real mit einem verwandelten Penalty in der 69. Minute einen Punkt, nachdem Alberto Moleiro den Aussenseiter bereits in der 5. Minute in Führung geschossen hatte. Kylian Mbappé spielte bei den überlegenen Madrilenen durch, wartet aber weiterhin auf sein erstes Meisterschaftstor in Spanien.

sda